El Jarama se rinde al ciclismo con la primera edición de la Mussara 24H Comunidad de Madrid

La familia Mussara sumó este año un nuevo capítulo a su historia con la llegada a la capital de la Mussara 24H Comunidad de Madrid, una prueba de ultrarresistencia que celebró su primera edición los días 27 y 28 de septiembre en el mítico Circuito del Jarama. Durante 12 o 24 horas, los equipos —formados por 2, 4, 6 u 8 ciclistas— dieron vueltas sin descanso al trazado madrileño, protagonizando un espectáculo de esfuerzo, estrategia y compañerismo.

El evento, que contó con el respaldo institucional del Gobierno de la Comunidad de Madrid, fue todo un éxito de participación y ambiente. En total, más de 400 ciclistas y 80 equipos tomaron la salida, transformando el Jarama en el epicentro del ciclismo nacional durante todo el fin de semana.

Deporte, equipo y resistencia

La Mussara 24H Comunidad de Madrid se estrenó con un formato tan exigente como emocionante. Los participantes, organizados en relevos, rodaron durante horas en un circuito iluminado que combinó tramos de velocidad, resistencia física y coordinación entre compañeros. La gestión del ritmo, la hidratación y la estrategia fueron claves para completar con éxito la prueba.

Desde los primeros compases de la carrera se respiró un ambiente especial. Pedalear por el mismo asfalto donde habitualmente rugen los motores despertó sensaciones únicas entre los ciclistas. "Es una sensación bastante buena", explicaba el entrenador especializado en ciclismo y fundador de la plataforma A Umbral, Eduardo Talavera a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, mientras se preparaba para su relevo. "Estamos acostumbrados a rodar entre coches, y poder hacerlo en una pista hecha para ir rápido, sin tráfico, es comodísimo. Se traza súper bien. Eso sí, cuando pasas por ciertas curvas piensas: Madre mía, cómo deben ir por aquí las motos a doscientos".

El circuito, iluminado durante la noche, ofreció un escenario tan exigente como espectacular. Las estrategias de los equipos se definieron sobre la marcha, adaptándose al cansancio, al ritmo y al relevo entre compañeros. "Hicimos un orden aproximado de salida, con relevos de una hora y veinte, pero en este tipo de pruebas hay que improvisar", contaba Talavera. "Al final los hicimos más cortos, de una hora. Siempre había dos corredores activos: el que estaba en pista y otro despierto por si surgía cualquier imprevisto".

Estrategia, resistencia y espíritu de equipo

Durante la madrugada, las luces de los cascos se convirtieron en un río de luciérnagas que serpenteaba por el trazado. En boxes, los equipos se relevaban entre aplausos y ánimos. Entre los participantes, Javi y Yerai, miembros del equipo de la Comunidad de Madrid, resumían el espíritu del evento antes de la salida: "La idea es traer toda la artillería al completo, ruedas de repuesto y cámaras encubiertas, porque en 24 horas puede pasar de todo", añadía Javi. Ese espíritu de camaradería marcó toda la prueba. Talavera, que competía con su equipo And the Fine, formado por compañeros de grupeta y amigos, vivió el ambiente desde dentro: "Ha sido una experiencia nueva para nosotros. La lucha por las vueltas rápidas fue una de las partes más divertidas. En la superpole, un compañero de otro box se pegó a rueda y al final nos adelantó justo al llegar a meta. Nos quitó la pole… pero sin rencor, fue muy divertido", contaba, reflejando el ambiente deportivo y distendido que se respiró durante todo el fin de semana.

Ganadores: cuando la constancia da sus frutos

En la categoría 12 horas, el Team Ciclored se llevó el triunfo tras una actuación impecable de un equipo formado por madrileños y gallegos. "Llegamos tarde, montamos todo para pasarlo bien", explicaban sorprendidos tras cruzar la meta como campeones. Por su parte, el equipo Undefined Racing Team se proclamó vencedor absoluto de la categoría de 24 horas, convirtiéndose en el primer nombre grabado en la historia de esta nueva cita ciclista madrileña.

Undefined Racing Team es el ganador de la primera edición de Mussara 24 horas. / Instagram

Apoyo institucional y compromiso con valores deportivos

El director general de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto Tomé, estuvo presente en el circuito animando a los ciclistas y destacó el papel del deporte como motor social: "Desde la Comunidad de Madrid apostamos firmemente por el deporte, por su difusión y por una práctica sin límite de edad, desde la infancia hasta la edad adulta. Queremos estar al lado de los deportistas, federaciones y clubes, impulsando grandes citas que fomenten la participación y los valores del esfuerzo y la superación". La prueba también reafirmó su compromiso con la igualdad en el deporte, al establecer categorías femenina, masculina y mixta, garantizando la representación de mujeres en los equipos mixtos y fomentando su visibilidad dentro del ciclismo de resistencia.