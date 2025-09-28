Gigi Howard, la modelo estadounidense que fue novia del rey Felipe VI y provocó que un reportero español acabara en la cárcel

Ajetreada parece una palabra correcta para describir la vida sentimental de Felipe VI. O al menos fue intensa durante una etapa de su juventud. Su primer gran amor fue Isabel Sartorius, a la que conoció en 1988, en una conferencia sobre Perú que un primo de ella dio en Madrid. Su oficioso noviazgo duraría hasta el verano de 1991, fecha a partir de la cual se dispararon las especulaciones acerca de la verdadera causa del fin de la relación. Más tarde, Sartorius aseguró que Felipe y ella eran “demasiado jóvenes” cuando empezaron a salir. Pero algunas fuentes sostienen que la ruptura fue una imposición de doña Sofía, a quien no le hacía ninguna gracia que su hijo se casara con una plebeya varios años mayor que él que, para colmo, era hija de padres divorciados y sobrina de un diputado comunista —Nicolás Sartorius—.

Luego vino el llamado romance de la aventura americana de Felipe. Corría el año 93 cuando el entonces heredero de la Corona española se instaló en Estados Unidos para realizar un máster de Derecho Internacional en la Universidad de Georgetown, en Washington. Entre clase y clase se pegó varias juergas y, ya cuando estaba a punto de concluir aquellos estudios, se dejó querer por una veinteañera estadounidense, alta y de ojos verdes, Gigi Howard, a quien conoció en un pub neoyorquino. Según supimos luego, aquella muchacha originaria del pueblo de Statesboro, en el estado de Georgia, era hija de un técnico de una compañía telefónica, había hecho sus pinitos como modelo, tenía estudios de Ciencias Políticas y entonces vivía en un apartamento en Manhattan.

Aquella aventura se hizo pública en la primavera de 1995, cuando Hugo Arriazu, un intrépido reportero español que trabajaba para la agencia de noticias System Press (dirigida por su padre, Santiago Arriazu) tomó unas fotografías de Felipe y Gigi en la isla caribeña de San Martín, en actitud más que cariñosa, y varias revistas patrias las publicaron. “Llegué hasta el príncipe y Gigi por un soplo”, recordaría luego él. “Llevaba mucho tiempo siguiendo a Felipe en Georgetown. Entonces yo estudiaba en Miami y cada dos por tres me iba a Washington a hacer reportajes. Llegué a colarme en su universidad, haciéndome pasar por un estudiante”.

Portada de 'Pronto' con la exclusiva del viaje de Felipe de Borbón y Gigi Howard a una isla caribeña. / ARCHIVO

Según Jaime Peñafiel en uno de sus libros, el príncipe había viajado a aquella isla de vacaciones con su primo Pablo de Grecia y su entonces novia, la norteamericana Marie-Chantal Miller, la misma que dijo de Letizia que había mostrado “su verdadera cara” cuando en 2018 la asturiana protagonizó aquel enfrentamiento con doña Sofía en la catedral de Palma de Mallorca, luego de la celebración de la misa de Pascua. “Con ellos viajaba también otra joven amiga, Gigi Howard, a quien querían emparejar con Felipe”, escribió Peñafiel. “¡Y claro que lo consiguieron! ¡Y hasta qué punto! Se bañaban juntos, él la llevaba sobre sus hombros desnudos y se hospedaban en uno de los bungalow situados en la playa del hotel, a un precio medio de cien mil pesetas diarias. Y allí el reportero español logró el sensacional documento gráfico que dio la vuelta al mundo”.

Arriazu ha contado que, después de hacer las fotos, se reunió con Howard en Nueva York y la entrevistó: “Conseguí una exclusiva que habría sido la leche. Me contó que se llevaba muy bien con él y que le encantaba España. Y me dijo: ‘No me importaría ser reina de España’. Iba a ser un bombazo”. Pero su subidón inicial dejó paso a la preocupación cuando el FBI lo detuvo en su casa y le quitó las cintas magnetofónicas. Y es que la joven norteamericana dijo que Arriazu había pinchado su teléfono en Nueva York y la Oficina Federal de Investigación lo acusó de practicar escuchas ilegales (cosa que él negó). Durante el juicio, celebrado en verano del 96, Gigi juró ante una Biblia que solo diría la verdad y acto seguido negó ser la novia del príncipe heredero.

Como se cuenta en el libro Negocios del corazón, Arriazu “fue tomado como chivo expiatorio por el FBI y la justicia norteamericana y dio con sus huesos en la cárcel de alta seguridad de Nueva York, como si se tratara de un peligroso criminal”. Mucho después, el reportero dijo estar totalmente convencido de que Casa Real tuvo bastante que ver en lo que le pasó. “Cuando el juez me dijo ‘declárate culpable y dime quién es tu confidente en España’, entendí todo. En Casa Real estaban hasta los huevos porque entre Antonio Montero y yo hacíamos todas las exclusivas gordas de la Familia Real. Querían saber quién nos daba los soplos, quién era nuestro informante. Querían darme un escarmiento”.

Hugo Arriazu brinda en el aeropuerto de Barajas tras pasar más de dos meses en una cárcel de Nueva York. / EFE

En 1997, lo de Felipe y Gigi estaba más que finiquitado. Según algunas fuentes, los padres de él, don Juan Carlos y doña Sofía, se encargaron de que la cosa no llegara demasiado lejos porque siempre adolecieron de clasismo y no querían que su retoño se casara con alguien que no fuera princesa. Otros opinan que la presión mediática a la que Gigi fue sometida durante el tiempo que duró el noviazgo también tuvo mucho que ver en el asunto. Es probable que nunca sepamos toda la verdad, ya que los labios de los protagonistas quedaron sellados. De hecho, Gigi se alejó enseguida de los flashes y se centró en su carrera profesional, que la llevó a trabajar como publicista para Lacoste y a ejercer de relaciones públicas para la marca de belleza Natura Bissé.

“Tienes que ser una persona muy especial para poder lidiar con la intensidad y la invasión de la prensa, y yo no era esa persona. Soy muy discreta y eso no era para mí. Aunque no lo creas, sigo teniendo miedo a la prensa. Me sorprende que pueda seguir despertando interés, pero también me aterra”, declaró en 2017 a Vanity Fair, a la que también explicó los motivos de su maternidad en solitario (“tenía 42 años, no estaba casada, no tenía novio y quería ser madre. Así que busqué un donante anónimo y tuve un hijo”). En el momento de la entrevista, el año 2017, la americana aseguraba estar volcada en su empresa SiO Beauty, que fabrica una colección de parches antiarrugas para el rostro y el cuerpo (y que recientemente fue adquirida por Rhodium).

Antes de tener a su pequeño del alma, Gigi mantuvo un noviazgo con el naviero Patrick Ammet, con quien rompió a dos meses de la celebración de su boda, y el pasado mes de diciembre, en una visita al Festival Starlite Christmas celebrado en el recinto madrileño de IFEMA, declaró a los periodistas que el amor no se encuentra ya entre sus prioridades absolutas: “Mi vida en este momento es solo mi hijo y yo. Tengo un hijo de 11 años que está en sexto grado, así que somos solo nosotros dos". Con él reside hoy día, a sus 53 años, en una estupenda casa en Nueva York, lejos del ruido y la presión mediática que tanto llegaron a estresarla.