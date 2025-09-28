Fundación ONCE y ASNEF organizan en Madrid la IX Carrera Solidaria por la Educación Financiera y la Inclusión

La Fundación ONCE y la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) convocan la IX Carrera Solidaria por la Educación Financiera y la Inclusión, que se disputará en el Parque Forestal de Valdebebas, en Madrid, este domingo 28 de septiembre, a partir de las 10.00 horas, según han informado ambas entidades.

En este sentido, han explicado que la recaudación de la adquisición de los dorsales por parte de los corredores, así como las aportaciones hechas a la 'Fila cero', se destinará al proyecto 'Finanzas Inclusivas' de Fundación ONCE. Asimismo, la ONCE emitirá un cupón el próximo 6 de octubre, que coincide con el Día de la Educación Financiera, bajo el lema 'Infórmate. Planifica. Decide'.

El proyecto 'Finanzas Inclusivas' es un recurso formativo online que tiene como objetivo mejorar la educación financiera inclusiva de las personas con discapacidad intelectual y de personas con dificultades de aprendizaje.

El Día de la Educación Financiera es una iniciativa del 'Plan de Educación Financiera', impulsada por el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. El objetivo de este día es concienciar a los ciudadanos de la importancia de contar con un adecuado nivel de cultura financiera para afrontar las decisiones económicas a las que se enfrentarán en las diferentes etapas de la vida, según explican ONCE y ASNEF.

Al igual que en ediciones anteriores, la carrera está organizada por Fundación ONCE y ASNEF, con la colaboración del Banco de España, la CNMV y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, bajo la dirección técnica del Área de Eventos de la revista Sport Life del grupo Sport Life Ibérica, según informan ambas entidades.

En la carrera los corredores podrán optar por la modalidad de cinco o diez kilómetros. Además, habrá carreras infantiles en distintas distancias. Por otra parte, también se ha habilitado una fila cero para que aquellos que no quieran o puedan correr contribuyan al objeto social de la carrera.