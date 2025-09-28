Las cajas de música posmodernas de Koka Nikoladze inauguran Movimiento 37, el nuevo espacio artístico de SOLO CSV

SOLO, la impresionante colección madrileña de nuevo arte contemporáneo de la que no dejan de brotar ramificaciones, acaba de inaugurar un nuevo espacio en su sede de la Cuesta de San Vicente, SOLO CSV. Se llama Movimiento 37 y ha sido presentado por sus responsables como "una plataforma internacional de intercambio para artistas, galerías e instituciones mediante residencias y proyectos expositivos". Es el segundo proyecto que abre al público dentro del espectacular centro de 4.500 metros cuadrados diseñado por Juan Herreros, y que se ubica en lo que fueron en su día las oficinas del grupo editorial Semana y la imprenta Rivadeneyra, a solo unos pasos de la Plaza de España y el Palacio Real.

Movimiento 37, al que se accede por la calle paralela (Ilustración, 13), inicia su andadura con una exposición de arte sonoro que presenta artefactos e instalaciones del músico y, en cierta medida, inventor georgiano Koka Nikoladze (Tiflis, 1989), afincado en Oslo desde hace años. El trabajo que presenta ahora en Madrid explora la dimensión emocional y funcional del sonido, y tiene como protagonistas a unos objetos que, aunque parecen juguetes de otra época por su aspecto, incluso esculturas tecnológicas, son más bien unos instrumentos musicales muy particulares. Una serie de cajas de madera de las que sobresalen componentes electrónicos y otros objetos cotidianos que emiten, a bajo volumen, unos sonidos a caballo entre las secuencias de ritmo y composiciones más articuladas.

Cajas de música difíciles de parar

Estas Drone Boxes (cajas de zumbido), como las denomina su autor, son instrumentos electromecánicos en los que, mediante el movimiento de cuatro objetos cotidianos por caja —hay lápices, una piña, un vaso de papel, un muñeco de Lego, un huevo...—, se crean cuartetos automatizados tan curiosos como hipnóticos. "Empecé a construir instrumentos como estos buscando algo de paz mental, y poco a poco fui creando más y más, hasta producir uno o dos nuevos cada año", contaba Nikoladze el día de la inauguración. Aunque ha producido otro tipo de artefactos, los más habituales son estas cajas de madera en las que introduce elementos electrónicos, motores o solenoides que generan sonidos acústicos, y que luego programa para que produzcan música.

Una de estas cajas reproduce Tocarte, la canción de Jorge Drexler y C. Tangana, transformando el popular tema original en un paisaje sonoro discreto y muy particular. El propio Drexler fue el artista invitado en la inauguración de la exposición y del espacio Movimiento 37, aunque la actuación tuvo lugar en otra sala más amplia de SOLO CSV. Mientras el uruguayo se encargaba de la guitarra y la voz, Nikoladze hacía sonar su caja —esta vez amplificada para que se la pudiera escuchar a cierta distancia y con ruido ambiental—, que funcionaba como si fuera la peculiar banda automatizada que acompañaba al cantante ese día, con unos cuidados visuales de fondo que también firmaba él.

Koka Nikoldze y Jorge Drexler durante su actuación en la inauguración de Movimiento 37. / SOLO Contemporary

"Justo antes de construir esta máquina conocí a Jorge, y él acababa de lanzar la canción. Para mí, toda esta serie de instrumentos funciona como cápsulas del tiempo”, explicaba el artista, que de alguna manera almacena en ellas momentos y estados mentales por los que atraviesa. Nikoladze ha dedicado buena parte de su carrera a explorar las intersecciones entre objetos, sonido y performance a través de esculturas cinéticas como estas, de piezas audiovisuales y de composiciones experimentales para orquesta. También imparte conferencias y clases sobre la relación entre música y tecnología. Pero son estas sorprendentes creaciones las que se han convertido en la parte más reconocible de su trabajo. “Dedico cantidades irracionales de tiempo a elegir y ajustar cada detalle. Pasé dos semanas solo decidiendo qué tipo de lápiz debía usar o taladrando con precisión una varilla de carbono”, relata entre risas. Y bromea: “Es una obsesión poco sana incluso para mi familia”.

Artefactos íntimos

Nikoladze defiende que sus artefactos pertenecen al ámbito de lo íntimo, y se diría que no se refiere solo al plano emocional, sino también a lo físico: hay que inclinarse y acercar el oído para poder escucharlos bien. A medida que sus creaciones han ganado notoriedad, muchos le han pedido que las suba a un escenario. Ha accedido en contadas ocasiones, como en algún festival ante cientos de personas, pero no guarda un buen recuerdo. Al amplificarlas pierden, dice, el sentido original para el que fueron concebidas y el sitio al que pertenecen, "ese rincón de tu casa donde te sientas en soledad y disfrutas de un momento único con ellas”, insiste.

Dos de las 'Drone Boxes' de Koka Nikoladze. / SOLO Contemporary

La relación del artista con sus creaciones es tan estrecha que al principio le costaba mucho desprenderse de ellas, reconoce. Con el tiempo se fue acostumbrando, y ahora incluso se alegra cuando alguna encuentra un nuevo hogar en el que sea otro el que las "cuide". Las sigue echando de menos, pero dejarlas marchar se ha convertido casi en una necesidad” porque con los años que lleva haciéndolas y el ritmo de producción que tiene, necesita hacer sitio en casa.

A pesar de ese vínculo íntimo con sus propias creaciones, cuando las muestra al público estas permiten cierta interacción: una de las cajas tiene conectado un teclado desde el que se pueden ir tocando diferentes notas y sonidos, otras pueden configurarse para que desde dispositivos externos se puedan cargar canciones o secuencias específicas.

'Merchandising' que es arte

Además de las Drone Boxes, la exposición incluye un par de instalaciones. Una de ellas es un vídeo titulado People, que se proyecta en un antiguo televisor de tubo y se escucha mediante auriculares. Diferentes personas, él incluido, aparecen en la pantalla en la misma posición con pequeñas variaciones, generando una secuencia de micromovimientos y con ello una especie de polifonía audiovisual. Fue un encargo del conjunto vocal noruego Nordic Voices. Cuando Nikoladze era niño en Georgia, tener un televisor era símbolo de estatus, y en su casa había uno por cada miembro de la familia. Esta pieza recoge esa memoria a través de unos rostros que evocan a los familiares con los que convivía.

La instalación 'Koka’s Merch Shop' de Koka Nikoladze, en Movimiento 37. / SOLO Contemporary

Otra instalación, esta silenciosa, despacha con ironía las dinámicas del mercado musical. Se trata de un puesto de merchandising donde, aparentemente, se venden objetos como sopas instantáneas japonesas (encontró una marca que se llama como él, Koka), camisetas o tote bags con su nombre. Al escanear un código QR, los precios de los productos pueden oscilar “entre 0,2 y 5.000 euros, porque nunca estoy seguro de lo que vale lo que hago”, bromea el artista. Ha bautizado la obra como Koka’s Merch Shop, y en ella plantea con ironía la tensión entre arte y mercado. “Cuando éramos adolescentes, mis amigos y yo, que ya estábamos metidos en la música contemporánea, nos creíamos especiales y mirábamos por encima del hombro a la cultura pop porque era muy comercial. Bromeábamos diciendo que el arte se había convertido en merchandising. Ahora, en cambio, he decidido abrazarlo: yo también tengo el mío”.

La inauguración de Movimiento 37 es, por ahora, la segunda dentro de SOLO CSV, la “casa de los proyectos” de la Colección SOLO, como la define su director creativo, Óscar Hormigos. El primer espacio en abrir fue Bowman Hall, una galería que se inauguró el pasado mes de junio con una exposición del artista australiano William McKinnon, y que actualmente acoge We All Shine On, una muestra centrada en la pintura etérea y de colores explosivos de Aaron Johnson. El enorme complejo de la Cuesta de San Vicente seguirá acogiendo y abriendo otros proyectos en ciernes o ya en marcha: Onkaos, centrado en new media; un taller de conservación al que pueden acudir artistas; LeCluf, vinculado a la música; la plataforma de compra-venta de arte Batty Purple; la newsletter OLOS; o el pódcast El Extraordinario. Un ecosistema en torno a la creación contemporánea que ya se perfila como uno de los centros de arte más relevantes de la capital.