Ayuso se destaca como voz proisraelí y agita el debate en el PP frente a los barones que hablan de genocidio

El pasado miércoles, horas antes de que el Rey pronunciase en Naciones Unidas el discurso en que clamaba, imploraba y exigía a Israel detener la "masacre" en Gaza, el presidente gallego, Alfonso Rueda, era el primer presidente autonómico del Partido Popular que consentía en emplear el término "genocidio" para referirse a la actuación del Gobierno israelí en la Franja. Al día siguiente, también lo hacían el andaluz Juanma Moreno, el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, y, de manera un tanto alambicada, el de Aragón, Jorge Azcón.

Ese mismo jueves le preguntaban en un desayuno informativo a Isabel Díaz Ayuso por las palabras de Felipe VI. El Rey no habló de genocidio, pero su intervención en Nueva York fue inequívoca. La presidenta madrileña trasladó el "trabajo leal y el apoyo absoluto" de la Comunidad de Madrid a la corona, denunció que "unos por republicanos y otros por populistas" buscan desacreditar la figura del monarca y evitó pronunciarse directamente sobre un mensaje que no comparte. "Mi opinión es que ojalá entreguen a los rehenes", señalaba en presencia del secretario de Oraganización del PP, Miguel Tellado, mientras invitaba a esperar a que los países limítrofes a Palestina, Jordania y Egipto, se pronuncien sobre la solución de los dos Estados.

El viernes, el vicesecretario de Política Autonómica popular, Elías Bendodo, recordaba que "solo un tribunal internacional puede determinar si lo que ocurre en Gaza es un genocidio". Y entretanto, lo más lejos que ha llegado el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, es a hablar de "masacre de civiles". En un PP que en esta cuestión busca centralidad, la presidenta madrileña se destaca como la figura más abiertamente proisraelí. "Ante el proceso de islamización de Europa espero que un día no tengamos que echar en falta a Israel, porque era el país que nos estaba defendiendo hasta la fecha", declaraba hace unas semanas en el Debate del Estado de la Región. Y esta misma semana recibía en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, a la encargada de negocios de la embajada israelí en España, Dana Erlich. Como en otras cuestiones, la presidenta madrileña se destaca en una postura que no comparten otros en el partido y que, además, contribuye a cincelar su perfil como némesis de Sánchez.

En Sol se considera que esto no supone ningún problema con Génova. La postura de la presidenta madrileña respecto a Israel no es nueva, responde a una convicción personal desde hace muchos años y siempre ha sido clara al respecto, nunca la ha escondido. "En el partido saben lo que piensa en este tema con en todos", apuntan, y señalan que en formaciones en las que hay "pluralidad" y se puede "hablar con libertad" hay matices.

Uso partidista

En el entorno de Ayuso se insiste, además, en el uso "partidista" que el Ejecutivo central está haciendo del asunto para tapar problemas internos. Se califica de "trampa del Gobierno y sus medios" y se considera "absurdo" que el gran problema del país en este momento sea si se usa la palabra genocidio o no, presionando para señalar como inhumano a quien no la use.

La cuestión, añaden, es mucho más compleja de lo que se pretende hacer ver. La propia Ayuso ha señalado en más de una ocasión que a nadie le gusta ver las imágenes que se están viendo en Gaza, pero no deja de responsabilizar a Hamás. Si el mantenimiento de una postura tan decididamente proisraelí puede tener coste electoral, la dirigente madrileña parece desdeñarlo. "No se analiza en esos términos", aseguran. Ella misma mantenía el jueves, en relación con otra cuestión pero que su equipo hace extensible a esta, la votación de una proposición no de ley de Vox para prohibir el velo en los colegios que el PP rechazó, que no se podía vivir "con sufrimiento" por miedo a perder un voto aquí o un voto allá.

Tendrá múltiples ocasiones de volver a demostrarlo. De momento, Más Madrid ha propuesto que la Asamblea de Madrid apruebe una declaración institucional haciendo suyas las palabras de Felipe VI en la Asamblea General de Naciones Unidas. La portavoz de la formación regionalista, Manuela Bergerot, asegura que fue uno de los temas que trataron en la ronda de contactos que Ayuso mantuvo con la oposición este viernes y la presidenta le contestó que eso dependía del grupo parlamentario. Pero la respuesta parece clara. "No nos parece razonable que los parlamentos regionales se dediquen a confirmar o reprobar las palabras del Rey", anunciaba el mismo viernes el portavoz del Grupo Popular, Carlos Díaz-Pache.