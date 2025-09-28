Abre Tribeca Bistró en Madrid, el nuevo restaurante con acento neoyorquino donde el lenguado huele a infancia y los mejillones saben a Europa

¿Puede un bistró en el corazón de Madrid recordarte a París, hacerte salivar como en Bruselas, emocionarte como en San Sebastián y, de paso, envolverte en el bullicio vibrante de Nueva York? Tiene nombre y apellidos, y acaba de aterrizar en la capital. En pleno barrio de Salamanca, donde los tacones suenan más que los cubiertos, abre Tribeca Bistró. Una cocina clásica bien hecha y un servicio con alma.

Tomate de la huerta de Tribeca Bistró. / Cedida

Detrás de este sueño servido en plato hondo está Diego Santarosa, un joven chef mexicano con una historia que va de Ciudad de México al País Vasco, pasando por fogones con estrella y terminando, de momento, en la calle Marqués del Duero, 5. Con la pasión de quien ha fregado cazuelas antes de dirigir cocinas, y la claridad de ideas de quien no necesita reinventar la rueda para hacerla rodar, Santarosa ha montado, junto a su socio Diego Amigo y el chef catalán Pepe Catà, un restaurante que no busca postureo, sino placer.

Diego Santarosa, al mando de Tribeca Bistró y el chef catalán Pepe Catà. / Cedida

¿La receta? Un menú que sabe a mantequilla, a caldo casero, a técnica sin arrogancia. Una sala que vibra sin ser caótica. Y una carta que susurra con acento europeo, pero guiña el ojo con picante latino y ritmo neoyorquino. Nos sentamos con Diego Santarosa para hablar de cocina, de sueños cumplidos y de por qué en Tribeca Bistró la mousse de chocolate se termina con AOVE y qué papel juega la cocina de autor en este proyecto, cuyo ticket medio ronda los 45-50 euros y cuenta con un menú del día muy competitivo para la zona, a 17, 50 euros.

Interior del restaurante Tribeca Bistró. / Cedida

Pregunta. Madrid es una ciudad saturada de propuestas gastronómicas. ¿Qué le hizo pensar que todavía había espacio para un proyecto como Tribeca Bistro?

Respuesta. Madrid es una ciudad en constante crecimiento y movimiento, Tribeca nace de buscar una oferta gastronómica clásica y justa. Un lugar donde la gente pueda permitirse comer excelente, ser atendido muy bien y todo a un precio razonable. Nace pensando en que aquí no se pagan los espectáculos ni el interiorismo, aquí se paga por el producto, por la buena cocina y por el buen servicio, es decir, las bases básicas de un restaurante.

P. ⁠¿Qué buscaba en Madrid que no encontraste en otras ciudades como San Sebastián o incluso en Ciudad de México?

R. Yo llegue a Madrid por trabajo, después de estar en San Sebastián y de haberme graduado como cocinero profesional en la escuela de cocina Luis Irizar tuve un gran recorrido por esta ciudad, en algún momento de este recorrido dejo la cocina y paso a la parte de gestión es aquí cuando uno de los socios de un restaurante en el que estaba me ofrece Madrid, coger la gerencia de un restaurante en el barrio de Salamanca y me mudo a esta gran ciudad. Al llegar aquí me di cuenta de que la hostelería es enorme, de la gran migración que hay anualmente y de las necesidades de los consumidores, en todo este trayecto y al enamorarme de Madrid, me enamoro de mi actual prometida y decido desarrollar el proyecto de Tribeca y presentárselo a Diego mi socio.

P. ⁠¿Cómo ha sido el aterrizaje en el ecosistema hostelero madrileño? ¿Más acogedor, competitivo o desafiante de lo esperado?

R. El aterrizaje ha sido muy acogedor, se piensa que los hosteleros competimos mucho entre nosotros cuando la realidad es que todos somos un equipo y tenemos el mismo objetivo. Cada uno ofrecemos cosas distintas, experiencias únicas y esto es algo muy respetable, no existe competencia, ya que sería una locura pensar que solo un restaurante puede abastecer las necesidades de 3.527.924 personas que diariamente comen.

P. ¿Cuál es el objetivo?

R. Construir un grupo de restauración honesto donde siempre se pueda encontrar una buena comida, un buen servicio y buena calidad y para poder lograr esto debemos empezar por una gran ciudad donde nos traiga conocimientos, experiencia y capacidad de crecimiento.

Espaguetis a la marinera de Tribeca Bistró. / Cedida

P. ⁠¿Qué tipo de público está respondiendo mejor al concepto? ¿Y cuál es el que les gustaría conquistar?

R. La verdad es que esta pregunta es muy difícil de contestar, pero si tuviera que englobar a un tipo de cliente en específico diría que es un cliente que le gusta el buen comer.

P. ⁠Hay guiños a Nueva York, pero su esencia está en Europa. ¿Cómo se equilibra esa dualidad sin perder identidad?

R. Sí, es algo muy curioso, pero hay dos lugares claves en el crecimiento gastronómico de Madrid, y Nueva york es uno de ellos, los conceptos que se ponen de moda en esta gran ciudad llegan a Madrid en algún momento y recuperar el recetario clásico es algo que se lleva haciendo ya hace unos años. Para no perder identidad es necesario conocer a nuestro cliente y sobre todo conocer el alma del proyecto, el camino y el objetivo que tenemos. Al final todo vuelve y el buen comer nunca pasara de moda, podrían existir tendencias, fusiones o crecimientos en alguna cocina como tal pero siempre tendremos nostalgia por lo que conocemos, por lo que nos ha hecho ser lo que somos y aquí es donde siempre estará Tribeca.

Sala Tribeca Bistró. / Cedida

P. Por ejemplo, el lenguado a la meunière, terminado con mantequilla avellanada y perejil en sala, suena a gesto de otra época. ¿Es también una forma de educar al paladar moderno?

R. El lenguado para mí es un plato que recuerda a ese domingo en casa de los abuelos, a esas sobremesas largas y a ese momento en que toda la familia estaba reunida. Es un plato que tiene ingredientes que de forma inconsciente nos lleva a un lugar en el cual ya habíamos estado y puede que no lo recordemos.

P. ⁠Los mejillones a la marinera servidos al estilo belga, con patatas fritas, son una rareza en Madrid. ¿Cómo está respondiendo el público a platos menos comunes como este?

R. Es un plato que a la gente le está encantando, les parece muy curiosa la forma en la cual llegan a la mesa el acompañamiento que son las patatas fritas, el sabor a vino blanco que muy sutilmente perfuma y permanece en la boca y esto sorprende y despierta las ganas de la gente en buscar este tipo de sabores y experiencias.