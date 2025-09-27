El Real Madrid de baloncesto inicia la conquista de la Supercopa: rivales, horarios, cruces...

Este fin de semana se disputa en Málaga la Supercopa Endesa 2025/26. Ya está todo preparado en el Martín Carpena, escenario que acogerá los encuentros, para disputar el primer título de la temporada, una cita marcada en el calendario del baloncesto español que, al igual que la Copa del Rey, reúne en un fin de semana a las aficiones de los equipos participantes. El Unicaja, como anfitrión, el Real Madrid, el Valencia Basket y La Laguna Tenerife competirán por el título que se decidirá el domingo a las 21:00 horas.

El equipo de Sergio Scariolo, a los mandos de la sección del conjunto blanco desde hace unas semanas, disputará el primer encuentro oficial de la temporada. El técnico regresa al cargo, después de una primera etapa al frente del equipo entre 1999 y 2002, donde consiguió un título de Liga ACB. Ahora, cuenta con esta segunda oportunidad al frente del Real Madrid, tras haberse forjado un nombre en el mundo del baloncesto por medio de dos experiencias en la selección española y su paso por la NBA.

Rivales del Real Madrid en la Supercopa de España

El Real Madrid aterriza en Málaga este viernes para preparar el encuentro ante La Laguna Tenerife. Los blancos se enfrentan al conjunto insular por una plaza en la gran final del domingo, donde se mediría, en función del resultado, a Unicaja o Valencia Basket. Los malagueños defienden el título que consiguieron, precisamente, ante el Real Madrid.

Con una plantilla renovada, el Real Madrid se postula como el principal favorito para conquistar esta edición de la Supercopa. El conjunto dirigido por Scariolo ha conseguido cuatro victorias y una sola derrota en su gira de pretemporada, pese a la falta de efectivos debido al Eurobasket.

Plantilla del Real Madrid de baloncesto Bases : Facu Campazzo (2027), Andrés Feliz (2027), Sergio Llull (2026)

: Facu Campazzo (2027), Andrés Feliz (2027), Sergio Llull (2026) Escoltas : Alberto Abalde (2027), Théo Maledon (2027), David Krämer (2026)

: Alberto Abalde (2027), Théo Maledon (2027), David Krämer (2026) Aleros : Gabriele Procida (2028), Mario Hezonja (2029), Gabriel Deck (2028)

: Gabriele Procida (2028), Mario Hezonja (2029), Gabriel Deck (2028) Ala-pívots : Usman Garuba (2027), Chuma Okeke (2027), Trey Lyles, Izan Almansa (2029)

: Usman Garuba (2027), Chuma Okeke (2027), Trey Lyles, Izan Almansa (2029) Pívots: Edy Tavares (2029), Bruno Fernando (2026)

Calendario de la Supercopa de España

El torneo se disputa los días 27 y 28 de septiembre. Durante el sábado se jugarán ambas semifinales, mientras que se reserva el domingo para celebrar la gran final por el título. El Palacio de los Deportes José María Martín Carpena será, un año más, el escenario que acoja los tres encuentros que dan comienzo a la temporada.

El primer equipo en asegurar su presencia en la cita fue Unicaja. El conjunto malagueño se ha ganado su plaza por partida doble, al consagrarse como campeón de Copa del Rey, al mismo tiempo que cumple con la condición de anfitrión. El Real Madrid, el Valencia Basket y La Laguna Tenerife completan el cuadro de equipos que conforman la Supercopa Endesa 2025 como semifinalistas de la pasada temporada en la Liga ACB.