De RavioXo a las brasas: Wing Wing, el nuevo templo del pollo a la brasa que arrasa en Tetuán

En el distrito de Tetuán, donde el ritmo castizo se mezcla con el pulso multicultural, un nuevo aroma se abre paso entre los pasillos del Mercado de San Leopoldo. Es el humo dulce del carbón, el chisporroteo de la grasa que se derrite al fuego y el perfume inconfundible de las especias. Huele a viaje, a barrio y a cocina con alma. Huele a Wing Wing, el nuevo proyecto del chef Nicolás Nájera, que ha llegado para reescribir el relato de las alitas de pollo.

Formado en la cantera de Dabiz Muñoz, donde fue jefe de producción en GoXo y pieza clave en RavioXo, Nájera da ahora un paso al frente con un concepto propio que traduce el lenguaje de la alta cocina a un formato popular, accesible y divertido. "Queríamos hacer algo honesto: aplicar técnicas de alta gastronomía a un producto sencillo, sin artificios", resume el cocinero.

Wing Wing, las alitas de pollo del discípulo de Dabiz Muñoz, aterrizan en el Mercado de San Leopoldo. / Cedida

Desde marzo de 2025, su propuesta ha encendido la chispa del apetito madrileño con una fórmula tan simple como revolucionaria: alitas a la brasa, sin frituras, cocinadas en tres fases y acompañadas de 40 salsas de autor. Una carta que funciona como un atlas gastronómico: del mole poblano al chimichurri argentino, del pad thai tailandés al miso japonés, pasando por sabores que saben a casa —como la brava o el sofrito de la abuela—. "En cada bocado se puede viajar a un lugar distinto del mundo", dice Nájera con una sonrisa tranquila, mientras el humo del carbón dibuja espirales sobre la plancha.

El mercado que volvió a latir

El Mercado de San Leopoldo, reabierto en 2023 tras décadas en silencio, se ha convertido en el epicentro gastronómico del norte de Madrid. A dos pasos de Plaza de Castilla y bajo la mirada de las Torres Kio, este espacio mezcla lo castizo con lo contemporáneo. Aquí conviven nombres tan reconocidos como Casa Dani, Juancho’s BBQ, La Martinuca, Trompo o Döggo, y ahora también Wing Wing.

Para Leopoldo Guzmán, director del mercado, la incorporación de Nájera es una pieza clave: "Es un proyecto con un chef de primer nivel y un producto que todo el mundo ama. Las alitas son democráticas: caben en cualquier mesa".

El ambiente es desenfadado, familiar, casi festivo. En las mesas se mezclan vecinos del barrio, oficinistas de la zona y turistas curiosos. Las luces cálidas, la música en directo y los pedidos compartidos entre puestos completan la experiencia. Hasta el agua del grifo, orgullo madrileño, se reivindica como símbolo de sostenibilidad.

De la brasa al corazón

El éxito de Wing Wing no es fruto del azar. En pocos meses ha alcanzado un ritmo de 350 kilos de alitas semanales, una cifra que habla del entusiasmo que despierta su cocina. Su menú, con raciones de ocho unidades (11,5 euros), se organiza en bloques temáticos por regiones del mundo: españolas, americanas, asiáticas y europeas/africanas.

Wing wing de mango y chile. / Cedida

Entre las favoritas del público: la Brava Picante, con pimentón de la Vera; la Cebolla Caramelizada al Pedro Ximénez, dulce y elegante; o la Carbón, creación estrella del chef, con ajo negro, miso y carbón activo. Otras, como la Pibil o la Tamarindo Agridulce, exploran el filo entre lo picante y lo afrutado.

Las guarniciones completan el festín: coleslaw casero, patatas rotas con toque secreto, o el maíz a la brasa con queso fresco y tajín. Y para terminar, postres como el brownie de caramelo salado o el sorprendente arroz con leche al carbón, coronado con arroz Ku Bak de canela.

Alta cocina para todos

Wing Wing representa algo más que un restaurante: es la democratización de la creatividad gastronómica, el puente entre la técnica y el apetito cotidiano. En palabras del propio Nájera: "Madrid tiene hambre de propuestas auténticas. Aquí la gente viene con ganas de probar, de disfrutar sin prejuicios. Por eso este mercado es el lugar perfecto para empezar". En un barrio que late entre lo castizo y lo nuevo, el fuego de Wing Wing no solo cocina alitas: enciende una idea de futuro para la gastronomía madrileña, una donde el humo del carbón y la emoción del viaje caben, perfectamente, en una ración de ocho piezas.