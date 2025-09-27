Madrid pedalea sin pausa: el Circuito del Jarama acoge la Mussara de 12 y 24 horas

Acostumbrado al rugido de los motores, el Circuito del Jarama se convierte este fin de semana en un escenario para bicicletas. Desde la mañana de este sábado 27 de septiembre y hasta el domingo, la pista acoge la primera edición de Mussara Jarama, una prueba cicloturista que traslada al asfalto de Madrid el concepto de resistencia de 12 y 24 horas.

Los equipos, compuestos por 2, 4, 6 u 8 corredores, se turnarán para completar el mayor número de vueltas posible a los 3,8 kilómetros del trazado. La dinámica mezcla estrategia, relevos y fondo físico en un reto tan exigente como atractivo.

Una comunidad ciclista en expansión

Mussara nació en 2015 con la idea de transformar el cicloturismo en España y, diez años después, se ha consolidado como la gran comunidad de ciclistas amateurs del país. Tras pasar por ciudades como Barcelona y San Sebastián, la marca da un salto cualitativo al instalarse en el mítico circuito madrileño.

La cita no solo busca el rendimiento deportivo, sino también el disfrute colectivo. Durante el evento habrá servicios de nutrición, recuperación muscular, asistencia mecánica y fotografía, con el objetivo de ofrecer una experiencia completa a los participantes.

La prueba fue presentada con el respaldo institucional y la presencia de figuras del deporte. Entre ellos, Alberto Tomé, director general de Deportes de la Comunidad de Madrid, destacó: "El gobierno regional se ha volcado con esta cita porque Madrid ama el deporte. Queremos ofrecer nuevas formas de practicarlo, y hacerlo en un espacio tan emblemático como el Jarama es todo un lujo". También participa en esta edición el exciclista profesional Luis León Sánchez, ganador de etapas en el Tour de Francia y varias veces campeón de España, que apadrina la prueba junto a los responsables de Mussara y RPM Sports.

Con esta cita, Mussara inaugura un formato de competición que combina deporte, convivencia y espectáculo. El Jarama se convierte así en un punto de encuentro para ciclistas que, durante 12 o 24 horas, compartirán relevos, esfuerzo y el desafío de pedalear sin pausa.