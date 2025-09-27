Más Madrid denuncia el "despilfarro millonario" de la Comunidad en la Línea 7B de Metro

Más Madrid ha criticado el "despilfarro millonario" de la Comunidad de Madrid en la Línea 7B de Metro y ha reclamado "soluciones reales y seguras" para los municipios de San Fernando de Henares y Coslada, afectados desde hace más de 15 años por los problemas estructurales de la infraestructura.

La portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, visitó esta semana a los vecinos afectados junto a representantes locales de ambas localidades. En el encuentro, la dirigente cargó contra "el maltrato institucional ejercido" por el Gobierno regional, que según denunció se ha traducido en "obras mal gestionadas, ocultación de información sobre el estado de las infraestructuras y ausencia de soluciones justas para las familias afectadas".

Reapertura bajo sospecha

Bergerot advirtió de que la próxima reapertura de la Línea 7B no puede convertirse en una "mera operación de propaganda" y exigió que se garantice "seguridad, transparencia y certezas a quienes llevan 15 años sufriendo las consecuencias de una infraestructura mal planificada".

La concejala de San Fernando, Isa Luque, subrayó el "enorme desgaste humano" que arrastran las familias, con un "daño psicológico y emocional sufrido durante años". A su juicio, la Comunidad de Madrid ha mostrado una "falta de empatía" hacia los vecinos que han perdido sus hogares.

Por su parte, la concejala de Coslada, Sonia Murillo, alertó de que la reapertura de la línea "no despeja las dudas sobre la seguridad" y reclamó "garantías firmes y verificables que eviten que vuelva a ponerse en riesgo a las personas usuarias y a los barrios afectados".

Más de 70 viviendas demolidas

Más Madrid recordó que ya se han tenido que demoler más de 70 viviendas en San Fernando de Henares, lo que ha dejado a cientos de familias desplazadas y ha generado "un grave problema social en la ciudad". La formación aseguró su "compromiso" para impulsar "soluciones definitivas, seguras y justas".