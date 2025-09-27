Atención Primaria realizó en 2024 el seguimiento a un millón y medio de adultos para detección del riesgo cardiovascular

La Atención Primaria de la Comunidad de Madrid realizó en 2024 el seguimiento a casi un millón y medio de ciudadanos (más del 60% mujeres) con el objetivo de detectar precozmente el riesgo de enfermedades cardiovasculares a largo plazo, como, por ejemplo, cardiopatía isquémica o ictus, y otras asociadas.

Esta acción se lleva a cabo mediante la evaluación de parámetros clínicos tales como la tensión arterial, el índice de masa corporal, el nivel de glucosa y la exploración de hábitos de salud, como el consumo de tabaco, alcohol, ejercicio físico y sedentarismo.

A las personas de entre 40 y 75 años, el tramo de edad con mayor prevalencia de este tipo de patologías, se analiza, además, el colesterol.

Cuando se identifica en un paciente alguno de estos factores, se inician distintos tipos de intervenciones, que van desde consejos básicos a recomendaciones de educación para la salud, junto al diseño de un plan de cuidados y asistencial personalizado y el abordaje terapéutico correspondiente.

A esta labor, que realizan médicos y personal de Enfermería de los centros de salud públicos de la región, se dedica este mes la campaña informativa Cerca de ti: Atención Primaria, coincidiendo con la celebración, el próximo lunes, 29 de septiembre, del Día Mundial del Corazón.

Consiste en la difusión de un vídeo, en Youtube y en las pantallas de los complejos del primer nivel asistencial de la sanidad pública madrileña, de un vídeo, en el que se recuerda a los usuarios la importancia del autocuidado para prevenir daños en el sistema circulatorio, haciendo especial énfasis en la población femenina.

La Gerencia de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid recuerda a los ciudadanos la necesidad de mantener un estilo de vida saludable basado en la dieta mediterránea, el ejercicio físico, no fumar y proteger el bienestar emocional.