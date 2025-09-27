'League of Legends' toma Madrid: 27.000 fans llenan la Caja Mágica y Plaza de España celebra la LEC XPO

Madrid se convierte durante este fin de semana en la capital europea de los esports con la celebración de las LEC Season Finals 2025, la fase culminante de la máxima competición de League of Legends en Europa. El torneo arrancó este viernes en la Caja Mágica, donde más de 10.000 aficionados por jornada llenan las gradas para seguir en directo a los cuatro mejores equipos del continente.

En paralelo, Plaza de España acoge la LEC XPO, una feria gratuita con experiencias, concursos y actividades para los seguidores del universo Riot Games, que permanecerá abierta hasta este domingo.

Una final al nivel de la Champions

Los equipos clasificados para esta edición son Movistar KOI, con base en Madrid y fundado por Ibai Llanos; G2, con raíces españolas y sede en Alemania; Fnatic, de Reino Unido, y Karmine Corp, de Francia.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, recibió este viernes a los finalistas y destacó que esta competición supone "uno de los eventos más importantes que hay en el ámbito de los eSports a nivel mundial" y que tiene "un retorno extraordinario en términos de imagen y marca para la ciudad".

Almeida recibe a los equipos finalistas de la gran final europea del videojuego League of Legends, “la Champions League” de los eSports. / Ayuntamiento de Madrid

La Caja Mágica, sede habitual del Masters de tenis, ha agotado todas sus entradas para las tres jornadas de competición. Según datos de Riot Games, 27.000 espectadores presenciarán la final en directo, mientras que las retransmisiones digitales superarán los millones de visualizaciones.

LEC XPO: cultura gamer en el corazón de Madrid

La LEC XPO ha transformado este fin de semana la Plaza de España en un festival abierto a toda la ciudadanía. Los asistentes pueden disfrutar de zonas de juego dedicadas a títulos como Teamfight Tactics, 2XKO y Riftbound, lanzamientos exclusivos, música y el esperado Cosplay Grand Tour, patrocinado por KitKat, que reúne a los mejores cosplayers de Europa.

Además, el espacio cuenta con un área de la iniciativa municipal Madrid in Game, destinada a acercar el gaming a los madrileños y reforzar el papel de la ciudad como referente internacional en la industria de los videojuegos.

Madrid, epicentro europeo de los esports

La celebración de esta final consolida un 2025 histórico para la capital, que este año ya ha sido sede de grandes citas internacionales como el Valorant Masters, la Call of Duty League y la Superliga de la Liga de Videojuegos Profesional.

Con este calendario, Madrid confirma su liderazgo en el sector de los esports y el entretenimiento digital, convirtiéndose durante este fin de semana en punto de encuentro para jugadores, creadores de contenido y miles de seguidores de League of Legends de toda Europa.