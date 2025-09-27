Kylian Mbappé frente a Julián Alvarez: los nuevos dueños del derbi se dan cita en el Metropolitano

Cristiano Ronaldo y Antoine Griezmann, Fernando Torres y Raúl González, Karim Benzema y Radamel Falcao, Emilio Butragueño y Paulo Futre... Históricamente, el derbi madrileño ha estado plagado de delanteros de primer nivel, que sacaban la mejor de sus versiones cuando tocaba medirse al eterno rival. En la actualidad, son Kylian Mbappé y Julián Alvarez en Real Madrid y Atlético de Madrid, respectivamente, los encargados de tomar el relevo generacional. Ambos futbolistas desembarcaron la pasada temporada en la capital y ya son las grandes referencias de sus conjuntos en un duelo que suele decidirse por detalles. Porque estos dos futbolistas son aquellos en los que recaerán todas las miradas cuando este sábado comience a rodar el balón sobre el césped del Metropolitano (16:15 horas).

“Es de ustedes", respondía Simeone, refiriéndose a la prensa, en la previa del encuentro al ser preguntado por el duelo entre el francés y el argentino. No será un Mbappé contra Julián, está claro, pero no se entiende un derbi de estas características sin estos dos talentos. Y es que no será la primera vez que se dan cita sobre el mismo terreno de juego. Ya durante la temporada pasada dejaron indicios de lo que puede ser el derbi madrileño durante la próxima década. El primer enfrentamiento de la pasada temporada no contabiliza para esta pequeña rivalidad que francés y argentino ya han forjado. Se trata del 'derbi de los mecheros', en el que Mbappé causó baja debido a unas molestias musculares. Julián tampoco dejó su huella en dicho encuentro, falto de ritmo debido a las constantes interrupciones y a la suspensión momentánea por parte del colegiado, después de que radicales del Atlético lanzaran mecheros y otra serie de objetos sobre la portería de Thibaut Courtois.

Un cara a cara de tres partidos

Tras una primera parte de la temporada en la que ambos acusaron el cambio de equipo, de ciudad y de estilo de juego, estos dos jugadores se vieron las caras por primera vez con la camiseta de Atlético y Real Madrid en el derbi liguero de la segunda vuelta disputado en el Santiago Bernabéu. Ahí sí fueron de la partida, y ambos marcaron. El conjunto rojiblanco se adelantó por medio de un tanto del argentino de penalti, que desafío a Courtois con un brillante lanzamiento a lo panenka. No tardó en reaccionar el francés, que introdujo la pelota en la portería defendida por Jan Oblak tras aprovechar un balón suelto en el área. Primer enfrentamiento, partido empatado y un tanto para cada uno. Así se saldó el primer cara a cara.

A la llegada de la primavera, el destino cruzó a Real Madrid y Atlético de Madrid en los octavos de final de la Champions League. Mbappé venía de anotar cuatro tantos en la eliminatoria ante el Manchester City, mientras que Julián había sido el referente de los rojiblancos en una fase liga que no se hubiera podido superar sin la participación del argentino. En el encuentro de ida disputado en el Santiago Bernabéu, fue Julián el que igualó el partido con un tanto de bella factura, ante el que nada pudo hacer el portero madridista. Mbappé pasó 'de puntillas' por su primer Euroderbi, muy sujetado por la zaga rojiblanca y sin espacio para mostrar su mejor virtud, atacar la espalda de los defensores,

La vuelta en el Metropolitano fue uno de esos partidos difíciles de olvidar, uno de esos que quedan en la retina del aficionado, no por su fútbol, sino por todo lo que sucedió más allá del juego. El tanto tempranero de Gallagher igualó la eliminatoria, que bien pudo decantarse allá por el minuto 70, cuando Mbappé en una carrera marca de la casa fue derribado en el área por Lenglet. El entonces '9' del Real Madrid forzó la pena máxima, pero el encargado de lanzarla, y posteriormente fallarla, fue Vinicius. Sin tiempo para más, la eliminatoria se marchó a los penaltis. Da igual que seas aficionado del Atlético, del Real Madrid o neutral. Esa tanda quedará para la historia de la competición. Ambos futbolistas asumieron la responsabilidad. Esta vez sí, Mbappé lanzó y acertó, engañando a Jan Oblak desde los once metros. En cambio, Julián protagonizó uno de los momentos de la temporada. El argentino resbaló y, en un movimiento desafortunado, impactó en dos ocasiones al balón. La norma, correctamente aplicada en aquel momento, ordenaba contabilizar como fallo el penalti lanzado por la estrella rojiblanca.

Los jugadores del Real Madrid celebran su pase a cuartos tras derrotar en la tanda de penaltis al Atlético de Madrid. / Juanjo Martín / EFE

Próximo capítulo: sábado en el Metropolitano

Y hasta ahí llega esta historia entre Julián Alvarez y Kylian Mbappé. Ahora, más asentados que nunca en sus equipos, se vuelven a ver las caras. La dinámica que rodea a ambos conjuntos es bastante dispar en esta ocasión, pese a que de poco pueda servir esta cuestión en un derbi. El Real Madrid afronta el partido en un estado de forma impecable, cuenta sus partidos por victorias y espera asentar lo que puede ser un golpe definitivo a su eterno rival. El Atlético atraviesa el peor arranque desde la llegada de Simeone al banquillo rojiblanco. Solo un hat trick de Julián Alvarez ante el Rayo Vallecano ha parecido amainar el temporal que se había desatado en el club rojiblanco. El argentino no marcaba desde la primera jornada liguera ante el Espanyol, pero apareció en la jornada intersemanal para rescatar a los suyos de lo que podía haber sido una situación dramática.

Tras fallar un penalti en Son Moix y dejar una de las imágenes de la jornada al ser sustituido, el argentino dio un paso al frente que necesitaban tanto su equipo como él mismo. Alvarez ya suma cuatro tantos en LaLiga, más una asistencia de gol. Tras un arranque muy cuestionado, el triplete ante el Rayo podría ser la mejor medicina para el argentino. En cambio, Kylian Mbappé vive una situación completamente distinta respecto a la temporada pasada. El francés se muestra sobrado de confianza. Ha marcado nueve goles en siete partidos con el Real Madrid. Al igual que el argentino, suma un pase de gol. Se atreve con todo y aparece cuando su Real Madrid más lo necesita.

Atléticos y madridistas se encomiendan a sus dos referentes. Los que están llamados a marcar la diferencia. Y, aunque Simeone esquive el debate, estos partidos se deciden por las aportaciones que este perfil de futbolistas pueda realizar. Kylian Mbappé y Julián Alvarez. Julián Alvarez y Kylian Mbappé. Dos futbolistas por los que, seas del equipo que seas, merecerá encender el televisor este sábado pasadas las cuatro de la tarde.