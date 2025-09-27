Jimena González, diputada de Más Madrid, se embarca en Sicilia en una flotilla rumbo a Gaza

La diputada de Más Madrid en la Asamblea regional, Jimena González, se ha embarcado en la flotilla 'Thousand Madleens to Gaza', que ha zarpado este sábado desde la isla de Sicilia (Italia) con el fin de "romper el bloqueo impuesto por Israel sobre la Franja de Gaza y abrir un corredor marítimo humanitario".

Aunque la iniciativa no forma parte de la Global Sumud Flotilla (GSF), los 51 barcos que partieron a principios de septiembre desde costas de España, Túnez, Italia y Grecia, los organizadores han confirmado este sábado en una rueda de prensa que ambas iniciativas son "aliadas" y mantendrán contacto diario.

A bordo de las embarcaciones viajarán alrededor de 70 personas de más de 20 nacionalidades, entre las que se encuentran nueve parlamentarios y representantes políticos de Bélgica, Dinamarca, la Unión Europea, Irlanda, Francia, España y Estados Unidos.

En un comunicado, Más Madrid señala que, con este gesto, la diputada "lleva al plano institucional el llamamiento a la solidaridad internacional, en línea con las demandas de organismos humanitarios que piden el levantamiento inmediato del asedio".

Por su parte, la Global Sumud Flotilla, se encuentra actualmente en la isla griega de Creta y prevé llegar a Gaza en un plazo estimado de entre cinco y ocho días, tras varios retrasos logísticos durante su travesía.