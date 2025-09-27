La III carrera solidaria de la Fundación Cris Contra el Cáncer recauda cerca de 300.000 euros

La III carrera solidaria de la Fundación Cris Contra el Cáncer se ha celebrado este sábado en Las Rozas y ha recaudado 293.457 euros, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha participado este sábado en la carrera solidaria organizada por la Fundación Cris Contra el Cáncer, realizada bajo el lema 'Si corres, curas'. El objetivo de esta competición es apoyar esta iniciativa, que fomenta la investigación oncológica especialmente en la infancia y la adolescencia.

Durante su intervención, Dávila ha señalado que "cada año se diagnostican en la región 300 nuevos casos de cáncer en niños y jóvenes" y ha reafirmado el "pleno compromiso del Gobierno regional con ellos y sus familias, trabajando para contar con los recursos diagnósticos y de tratamiento más punteros".

El Servicio Madrileño de Salud cuenta con cuatro Unidades de Oncohematología Pediátrica y del Adolescente ubicadas en los hospitales públicos universitarios Niño Jesús, La Paz, Gregorio Marañón y 12 de Octubre.

Los dos primeros están designados, además, como centros de referencia nacional para pacientes pediátricos en trasplante de progenitores hematopoyéticos alogénico (popularmente conocidos como de médula ósea), así como en terapias avanzadas CAR-T, una línea de investigación estratégica que está ofreciendo nuevas opciones terapéuticas personalizadas cuando los tratamientos convencionales no funcionan.