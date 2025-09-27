El guardián de 'El Rey León' que lleva 5.000 funciones trabajando en la sombra: "Nos ha pasado de todo, aún no me he cansado"

Quedan cuatro horas para que El Rey León abra sus puertas otra tarde más. Y José Luis, su regidor, la única persona que no ha fallado ninguna temporada, ya está al loro de todo. Va de un sitio a otro, controlando que las pieza encajen en el gigantesco puzzle que es el musical. Por un lado, los ensayos. Por otro, las máscaras. Todo tiene que estar a punto. “De lo contrario, algo podría fallar y no nos lo podemos permitir”, dice. Cada jornada, desde 2011, cuando se incorporó, pasa revista al equipo sin perder la sonrisa. La presión es colosal y, pese al tiempo, ojo, conserva la ilusión intacta. “Aunque el espectáculo no cambia, cada función es distinta. Un reto que me mantiene vivo”, subraya. Se le ilumina la mirada al mencionar a Simba, Mufasa, Timón, Nala y Pumba. Desde hace 14 años forman parte de su vida y, claro, como cualquier padre, se le cae la baba al hablar de ellos.

“Antes de llegar a la empresa me movía por el cine y la televisión. Sólo conocía el teatro como espectador, pero me dieron la oportunidad en 2003 y no la pude rechazar. Me enamoré de este mundo al segundo”, cuenta José Luis, que ha ido encadenando las producciones más punteras de la Gran Vía madrileña. Pasó por las populares Cats, El fantasma de la ópera, Jesucristo Superstar, High School Musical y Mamma mía. De hecho, fue al acabar la gira de esta última cuando le ofrecieron dar el salto a El Rey León. Lleva más de 5.000 funciones a su espalda.

José Luis se incorporó a 'El Rey León' en 2011, tras pasar por 'Mamma mía', 'Cats' y 'Jesucristo Superstar'. / ALBA VIGARAY

Mientras atraviesa las entrañas del Teatro Lope de Vega, recuerda el nacimiento del musical más longevo de la cartelera patria. La crisis económica estaba en auge y, al ser un producto tan ambicioso, necesitaban que la taquilla funcionara: “La expectativa era enorme, todos los ojos estaban puestos en ella. Fue una gratísima sorpresa ver que gustaba tanto. El éxito fue tal que calculamos aguantar cinco años como mucho. Qué ingenuos”. Este octubre, El Rey León celebrará su 15ª temporada tras haber conquistado ya a siete millones de personas. Lo más llamativo es que aún no muestra síntomas de flaqueza. Algo que corroboran las largas filas que, al atardecer, de martes a domingo, toman el Broadway español para disfrutarlo: llenan hasta dos sesiones diarias con 1.456 butacas de aforo.

P. Su trabajo es clave.

R. Me dedico a coordinar. Desde la base de regiduría estamos conectados con los técnicos para dar las órdenes correspondientes. Nos encargamos de la luz, el humo, la escenografía… También organizamos los ensayos y los calentamientos. Somos tantos los implicados que necesitamos estar organizados.

P. Si algo fallase de repente, ¿qué margen de actuación tiene?

R. Poco. Nuestra prioridad es la seguridad. Si algún problema técnico puede poner en peligro al equipo, paramos. Avisamos a los asistentes e intentamos resolverlo lo antes posible para poder continuar. En cambio, si no hay riesgo, intentamos seguir siempre que la calidad no se vea perjudicada. Es el caso, por ejemplo, de indisposición de un actor o emergencia en el público. Estos supuestos ya los hemos vivido. Nos ha pasado de todo.

Los carros de 'El Rey León' se cuelgan del techo para tener más espacio libre. / ALBA VIGARAY

P. ¿Hay alguna función que fuese particularmente complicada?

R. Vivimos una etapa difícil tras la pandemia. Tardamos en abrir y, cuando lo íbamos a hacer, la variante ómicron se cebó con nosotros. Tuvimos que llamar a gente de fuera para cubrir huecos. Sobrevivimos.

Jirafas, hienas, cálamos...

En la trastienda de El Rey León aguardan los trajes, los carros y las plantas que, en unos minutos, recrearán la película que Rob Minkoff y Roger Allers dirigieron para Disney. Muchas están colgadas, el espacio es tan justo que deben aprovecharlo incluso en vertical. “Siempre que alguien empieza de cero, lo primero que debe aprender es dónde colocarse. Si no, puede provocar un accidente fácilmente”, sostiene José Luis, que se mueve como pez en el agua. A un lado, las jirafas. Al otro, las hienas. Un poco más adelante se encuentran los altísimos zancos sobre los que camina el elenco. Sin olvidar la roca de 2.500 kilos que arrastran por los raíles. Hay gacelas, cálamos, avestruces… Un sinfín de detalles que deben emplearse en el lugar y el instante adecuados.

“Las instrucciones no las damos de viva voz, sino por un código de luces. Al encenderse y apagarse, sabemos cuál es el paso que debemos dar a continuación”, apunta. En total, trabajan 240 personas. De ellas, el reparto lo conforman 50 intérpretes incluyendo 14 jóvenes. Por el musical han pasado nombres de la talla de Carlos Rivera, Nia, Famous Oberogo, Sergi Albert y Cristina Llorente, entre otros. El Rey León se ha representado en 22 países y se ha traducido a ocho idiomas diferentes, entre los que destacan el japonés, el neerlandés, el coreano y el mandarín.

Este octubre, 'El Rey León' celebrará su 15ª temporada tras haber conquistado ya a siete millones de personas. / ALBA VIGARAY

La versión española está dirigida por Julie Taymor y cuenta con Zenón Recalde como director residente. El libreto fue adaptado por el dramaturgo Jordi Galcera, quien también hizo lo propio con un cancionero que fue reinterpretado para la ocasión. “Todo tiene gran simbología”, comenta José Luis de camino al pasillo de vestuario. Aquí se viste y maquilla el elenco durante las 2 horas y 45 minutos que dura cada pase. Está organizado por personajes, con la talla específica de los actores y actrices. La ropa está confeccionada con conchas, piedras y cristales. De colores llamativos, bien brillantes. Tres costureros se encargan de su mantenimiento: “Los hacen en talles específicos que la compañía tiene en Londres. Aquí sólo los ponemos al día”.

P. ¿En algún momento ha pensado en irse?

R. Como regidor siempre te apetece afrontar nuevos proyectos. La etapa de creación de un musical es muy especial a pesar de las dificultades. Es la que más compensa a nivel personal. Aunque lo echo de menos, ahora mi objetivo es mantener la calidad del show. He cambiado la mentalidad. Me encantan los desafíos.

P. ¿Qué le ha dado?

R. He crecido muchísimo. Está siendo un viaje súper satisfactorio. Además, me alienta el entusiasmo con el que entra gente nueva. Pertenecer a esta familia es una maravilla.

El equipo que se encarga de mantener el vestuario de 'El Rey León' al día. / ARCHIVO

P. Se quedará aquí, entonces.

R. No tengo duda. Aún no me he cansado.