Madrid, escenario del crimen literario: cuatro siglos de novela negra en la Biblioteca Regional

En La fuerza de la sangre, una de las Novelas ejemplares que Cervantes publicó en 1613, se seguía ya un proceso de investigación de un agravio que había sufrido su protagonista, Leocadia. Como con casi todo, el origen remoto de la novela negra madrileña también lo podríamos situar en el Siglo de Oro y en el escritor alcalaíno, aunque habría que dar un salto amplio a la época del Realismo para encontrarnos con lo que realmente podemos considerar una ficción criminal que se acercara a los estándares actuales: por ejemplo en El Clavo (1853), de Pedro Antonio de Alarcón, sobre una misteriosa viuda asesina,o en La Incógnita (1889), de Benito Pérez Galdós, un folletín de romances y muertes con un diputado que llega a Madrid como protagonista. O, sobre todo, en La gota de sangre (1911), de Emilia Pardo Bazán, en la que el propio detective del caso es a la vez sospechoso. Luego, en los años 50 del siglo pasado, llegaría el personaje de Plinio en las novelas de Francisco García Pavón, el verdadero pionero de la novela policiaca española. Y desde ahí, hasta todo lo que hoy en día se sigue escribiendo y publicando en torno a crímenes más o menos aberrantes con Madrid y su entorno como escenario.

Un recorrido por esos cuatro siglos de “ficción criminal” ambientada en la capital y su región es lo que ofrece la exposición Un Madrid de novela... negra, que se podrá visitar hasta el 11 de enero en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Regional. Comisariada por Tania Serrano, profesora de lengua y literatura especializada en la materia, y asesorada por el escritor Lorenzo Silva, uno de las grandes firmas del género en España y sobre cuya obra Serrano está haciendo su tesis doctoral, la exposición propone adentrarse —casi en silencio, como sucedería en una de sus tramas— en las tripas del noir madrileño. Lo hace a través de grabados, fotografías, carteles, manuscritos, revistas, libros y diversos tipos de materiales audiovisuales. La comisaria resume el proyecto como un itinerario que pretende "recoger, analizar y presentar al visitante los rasgos literarios de aquellas novelas pertenecientes al género policíaco en las que el espacio geográfico de la Comunidad de Madrid aparece representado de un modo característico y reseñable”.

Pepe Carvalho en Madrid

Después del nacimiento de la novela negra en España con García Pavón, el primer esplendor del género llegó con la Transición, y en particular con un autor y un personaje cruciales: Manuel Vázquez Montalbán y su inolvidable Pepe Carvalho. Aunque los escenarios de sus novelas fueron casi siempre barceloneses, recuerda Serrano en el catálogo de la exposición que el detective gastrónomo hizo dos incursiones en Madrid: una en Asesinato en el Comité Central (1981), y la segunda en Asesinato en Prado del Rey (1987). Junto a él, ingresarán al género en la época, con escenarios madrileños frecuentes, autores como Juan Madrid, Julián Ibáñez, Lourdes Ortiz, Jorge Martínez Reverte o Carlos Pérez Merinero. Llegarán después Pérez-Reverte, con títulos como El maestro de esgrima (1988) o La tabla de Flandes (1990), Muñoz Molina con Beletenebros (1989) y enseguida Lorenzo Silva, con su serie de Bevilacqua y Chamorro, Alicia Giménez Bartlett y tantos otros. De todos ellos encontraremos portadas o ejemplares de libro, entrevistas en prensa, carteles...

Advierte Silva de que “no están todos los que son”, pero sí que hay una selección “muy diversa” que refleja sensibilidades literarias y miradas del mundo distintas, con hombres y mujeres, veteranos y jóvenes. Y se muestra convencido de una cosa: en Madrid, la novela negra tiene “un brillante pasado, un espléndido presente y un gran futuro”, asegura. Quizá por eso el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, decía durante la presentación de este viernes que la muestra, "que no es solo literatura, sino también historia, televisión, memoria urbana de esta maravillosa ciudad de Madrid y la región que la acoge" es "original y pertinente". Y se felicitaba de que esta sirva para "celebrar y subrayar" el papel de Madrid como espacio humano y cultural en la gestación y en el desarrollo de "la ficción criminal" no solo de autores madrileños, sino también de otros llegados de fuera que han escrito en o sobre Madrid. "Acogemos también a Vázquez Montalbán como un madrileño más porque aquí acogemos a todos como madrileños", decía De Paco.

Visitas guiadas, charlas y cine

El proyecto se nutre, sobre todo, de los fondos de la Biblioteca Regional y de las bibliotecas públicas de la Comunidad, con préstamos que han llegado también de otras instituciones culturales. La muestra evidencia la creciente acogida del género entre los lectores y su proyección en el cine y la televisión. El visitante puede rastrear cómo la ciudad ha pasado de ser mera localización a convertirse en personaje: una presencia que acompaña al detective y que a menudo tiene un papel fundamental en la trama.

La exposición va a estar acompañada de un programa de actividades paralelas que se extenderá a lo largo de los meses de octubre, noviembre y diciembre. Habrá visitas guiadas los viernes y sábados, previa inscripción. Y también un ciclo de conferencias y encuentros, Madrid en Clave Negra, con tres hitos: una mesa redonda el 21 de octubre con los autores Eduardo Bastos, Marto Pariente y Rafael Guerrero, una conferencia del propio Lorenzo Silva el 28 de octubre y un encuentro, el 4 de noviembre, con Berna González Harbour, Rosa Montero y Marta Robles, tres populares escritoras que han situado sus tramas criminales en la capital.

El cine también tiene su sitio en la programación, con la proyección de las películas El clavo (1944), Asesinato en el Comité Central (1981), Beltenebros (1991), El maestro de esgrima (1992) —seguida de un coloquio con la actriz Assumpta Serna— y El alquimista impaciente (2002). Un guiño natural para un género que, en Madrid, ha acabado produciendo fotogramas tan reconocibles como sus novelas. Todas las actividades son de acceso libre y gratuito hasta completar aforo.