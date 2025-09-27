Un lazo entre Madrid y Andalucía: Corral de la Morería y Mario Sandoval reciben la Cruz de Oro al Mérito Gastronómico en la Venta de Vargas

Madrid vuelve a ser protagonista en el mapa gastronómico español. Dos de sus máximos exponentes, Corral de la Morería y Mario Sandoval, recibirán el próximo lunes 29 de septiembre la III Cruz de Oro al Mérito Gastronómico, un galardón que premia la excelencia, la innovación y la fusión entre arte y cocina.

El reconocimiento, otorgado por Florencio Sanchidrián, Embajador Mundial del Jamón Ibérico, se entregará en la histórica Venta de Vargas de San Fernando, templo del flamenco y escenario donde nació el mito de Camarón de la Isla.

Madrid, capital de la cultura y la gastronomía

Con este doble galardón, Madrid consolida su posición como epicentro gastronómico de España y referente mundial de la cocina contemporánea. Sus dos premiados representan el equilibrio perfecto entre creatividad, raíz y emoción:

Corral de la Morería , el único tablao flamenco del mundo con una Estrella Michelín y Tres Soles Repsol .

, el único tablao flamenco del mundo con y . Coque, el restaurante de Mario Sandoval, con dos Estrellas Michelín y Tres Soles Repsol, ejemplo de investigación culinaria y respeto por la tradición.

Ambos demuestran que la capital no solo lidera la escena gastronómica, sino que también exporta talento, sensibilidad y excelencia.

Corral de la Morería: el alma flamenca de la cocina madrileña

El chef David García recogerá el premio en nombre de Corral de la Morería, un espacio que ha elevado el concepto de tablao flamenco a la categoría de alta gastronomía. "No hay mayor ejemplo de cocina ligada al flamenco que la de David García", destaca Florencio Sanchidrián, que define su propuesta como una fusión magistral entre las raíces vascas y la pasión andaluza.

Desde su llegada en 2016, García ha transformado el restaurante del mítico tablao, bajo la dirección de Blanca, Juan Manuel y Armando del Rey, en un referente mundial. Su bodega, con más de 1.400 vinos de Jerez, es considerada la más importante del planeta, y el The New York Times llegó a situarlo en 2023 como la visita imprescindible de Madrid, por delante del Prado y el Reina Sofía.

Mario Sandoval: la ciencia del sabor y el orgullo de Madrid

El chef madrileño Mario Sandoval, al frente de Coque, encarna la modernidad y el talento que han llevado a Madrid a la cumbre gastronómica. Su cocina es una declaración de amor al producto español y a la investigación culinaria.

Formado en la Escuela Superior de Hostelería de Madrid, lidera junto a sus hermanos Juan Diego y Rafael un proyecto familiar que combina la tradición con la vanguardia. Su trabajo sobre la hidrólisis del huevo, los fermentados o los polifenoles del vino tinto le ha convertido en uno de los cocineros más respetados del país. "Coque es un ejemplo de la restauración convertida en un auténtico proyecto de investigación", señala Sanchidrián, subrayando la relevancia del chef madrileño en la proyección internacional de la cocina española.

David García, jefe de cocina del restaurante Corral de la Morería y Mario Sandoval, chef del restaurante Coque de Madrid. / Cedida

Un reconocimiento que eleva a Madrid en el mapa mundial

Las Cruces de Oro al Mérito Gastronómico, organizadas por la Sociedad de la Cultura Gastronómica de Andalucía (SOCUGA) y la Asociación Isleña de Hostelería y Turismo (ASIHTUR), se entregan cada tres años a figuras cuya trayectoria combina innovación, técnica y pasión por la tradición.

El hecho de que ambos galardonados sean madrileños refleja el liderazgo culinario de una ciudad que hoy marca tendencia. Las Cruces, elaboradas a mano y bañadas en oro de 24 kilates por el orfebre isleño Miguel Ángel Cuadros Belizón, son símbolo de distinción y excelencia.

Aunque la ceremonia tendrá lugar en San Fernando, su repercusión se sentirá con fuerza en Madrid. La capital celebra así la consagración de dos de sus grandes embajadores, que con su arte y su talento han llevado el nombre de la ciudad a los más altos escenarios gastronómicos. Madrid vuelve a brillar, no solo como capital política y cultural, sino también como la gran capital del sabor, del talento y del arte hecho cocina.