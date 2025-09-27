La ciencia se sienta a la mesa: Aranjuez saborea la investigación en 'La Noche Europea de los Investigadores'

El aroma a pan recién horneado, miel y especias invadía ayer el edificio del Hospital de San Carlos, en pleno Campus de Aranjuez. Pero no se trataba de un mercado gastronómico ni de una feria de productos artesanales: era ciencia. La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) celebró este viernes La ciencia de la gastronomía, una de las actividades estrella de la decimosexta edición de la Noche Europea de los Investigadores de Madrid, un proyecto de divulgación científica que se desarrolla de forma simultánea en más de 460 ciudades europeas.

El objetivo, según explicaron los organizadores, es claro: acercar la investigación al público y mostrar la ciencia que se esconde en los gestos más cotidianos, como cocinar, saborear o compartir una comida. "Queremos que la gente entienda que cada plato cuenta una historia científica", comentaba una de las investigadoras del equipo de Tecnología de los Alimentos mientras preparaba una demostración sobre fermentación natural.

Un viaje del Neolítico a la cocina del futuro

Desde las diez de la mañana y hasta las siete de la tarde, más de una veintena de expertos en química, nutrición, historia y tecnología alimentaria condujeron talleres interactivos, charlas y demostraciones pensadas para todos los públicos.

Los visitantes pudieron retroceder miles de años en el tiempo con Explorando los orígenes de la alimentación en el Neolítico, donde se mostraban réplicas de utensilios de cocina prehistóricos y alimentos básicos de aquella época. En la mesa de al lado, otro grupo descubría los secretos de La mesa de las reinas españolas en la Edad Moderna, una recreación histórica que mezclaba rigor académico y curiosidad gastronómica: "Nos interesa enseñar que la historia también se puede contar desde los fogones", explicaba una de las historiadoras participantes.

El recorrido temporal continuaba hacia el futuro con propuestas como Food Warriors: Con la comida no se juega, una experiencia inmersiva en realidad virtual que buscaba concienciar sobre el desperdicio alimentario. Con gafas VR y tabletas interactivas, los asistentes aprendían de manera lúdica cómo pequeños cambios en el consumo pueden reducir el impacto medioambiental.

Superalimentos, hierbas y miel: la química del sabor

Entre los talleres más concurridos destacaron Legumbres: ¿alimentos del pasado o superalimentos del futuro? y Hierbas aromáticas y especias: ingredientes clave en la cocina mediterránea. Los investigadores explicaban cómo la composición química de las legumbres las convierte en una fuente sostenible de proteínas y cómo las moléculas volátiles de las hierbas aportan no solo sabor, sino beneficios para la salud.

Uno de los momentos más esperados del día fue la Cata de miel y su maridaje con pan, una dulce experiencia que combinó divulgación y disfrute sensorial. Entre cucharadas de miel de romero y pan de masa madre, los expertos hablaron de la importancia de las abejas para la biodiversidad y del análisis químico que permite conocer la pureza del producto.

Cartel de las actividades del proyecto de investigación en 'La Noche Europea de los Investigadores'. / URJC

En otro espacio, el taller Los alimentos y tu salud: descubre los secretos ocultos introducía al público en los fundamentos de la nutrición y en la relación entre los hábitos alimentarios y la prevención de enfermedades.

El azafrán que une Europa

La jornada también tuvo un toque internacional con Alianza EULiST: Conectando la universidad y la sociedad local, el ejemplo del azafrán de L’Aquila, una actividad en la que se presentó cómo este producto, cultivado en Italia, se convierte en ejemplo de colaboración científica europea para promover la sostenibilidad agrícola y el desarrollo rural.

Ciencia con sabor a comunidad

El acto oficial de inauguración, celebrado a las 16:30 horas, estuvo presidido por el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Abraham Duarte Muñoz, quien destacó la relevancia del evento como "una celebración del conocimiento compartido". Duarte subrayó que la ciencia "no solo se escribe en los laboratorios, sino también en las cocinas, los campos y las conversaciones entre generaciones".

Las actividades fueron coordinadas por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I) del Vicerrectorado de Investigación, Doctorado y Biblioteca, con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y la Fundación madri+d.

Un banquete para la curiosidad

La ciencia de la gastronomía cerró la jornada con una sensación compartida entre organizadores y asistentes: la de haber descubierto que cada ingrediente, cada receta y cada aroma tiene detrás una historia de investigación.

La Noche Europea de los Investigadores, financiada por la Unión Europea dentro del programa Horizonte Europa se ha consolidado como una cita imprescindible para todos aquellos que creen que el conocimiento también se degusta.

"Cocinar es un acto de amor, pero también un experimento científico", resumía una estudiante de Biología mientras observaba, fascinada, cómo una gota de aceite se comportaba como una lente sobre el pan. Anoche, en Aranjuez, la ciencia se sirvió en la mesa y dejó un sabor que invita a repetir.