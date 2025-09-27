Madrid Río acoge la Carrera Popular del Corazón con más de 5.000 corredores

Más de 5.000 corredores participarán este sábado en la Carrera Popular del Corazón, que se celebra en el entorno de Madrid Río y la Casa de Campo. El evento, organizado por la Fundación Española del Corazón (FEC), combina deporte y concienciación en la antesala del Día Mundial del Corazón, que cumple su 25º aniversario el próximo 29 de septiembre.

La jornada arrancará a las 09:00 horas con la prueba de 10 kilómetros, con salida y meta en la explanada del Puente del Rey, en pleno Madrid Río. Esta carrera será una de las primeras tras el verano en ofrecer un registro oficial, válido para la San Silvestre Vallecana.

Tras la entrega de premios, se disputará la marcha popular de 5 kilómetros, de carácter familiar y abierta a participantes de todas las edades. El programa se completará a partir de las 12:30 horas con las carreras infantiles, en las que los más pequeños recorrerán distancias adaptadas a su edad y recibirán una medalla como reconocimiento al esfuerzo.

Además, desde este viernes está disponible la Carrera Virtual del Corazón, que permite a corredores de toda España participar desde cualquier lugar. Para ello será necesario registrar el recorrido y el tiempo a través del móvil o dispositivos GPS en cualquiera de las tres modalidades (10 km, 5 km o pruebas infantiles). Podrán emplearse la app oficial de la carrera (iOS y Android) o plataformas deportivas como Garmin, Strava o Polar.