Boxeo inclusivo: el III Campeonato de España de Boxeo Adaptado llega a Móstoles

El municipio madrileño de Móstoles acogerá este sábado la tercera edición del Campeonato de España de Boxeo Adaptado, una cita organizada por la Real Federación Española de Boxeo (RFEBoxeo) que tendrá lugar en el Parque Finca Liana con entrada gratuita para todos los asistentes.

Una oportunidad para la inclusión

Esta edición de 2025 contará con participación en múltiples categorías: Élite, Joven, Júnior, Schoolboys/Girls, Formas y Combate, “siendo una oportunidad única para visibilizar el esfuerzo, talento y superación de boxeadores y boxeadoras con diversidad funcional”, destacó la federación en un comunicado.

Cartel III Campeonato de España de Boxeo Adaptado, celebrado en Móstoles. / Cedida

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, subrayó la importancia del campeonato: "Traemos a Móstoles el III Campeonato de Boxeo Adaptado, en colaboración con la Real Federación Española de Boxeo, una jornada de deporte adaptado que podremos vivir en Finca Liana, con la que queremos visibilizar el talento, el esfuerzo y el espíritu de superación de estos boxeadores con diversidad funcional, que demuestran dentro y fuera del ring ser todo un ejemplo para todos".

Compromiso del boxeo con la diversidad

Por su parte, el presidente de la RFEBoxeo, Felipe Martínez, recordó que "el boxeo es para todos". "Este campeonato no es solo un torneo, es una declaración de valores, queremos impulsar la inclusión", aseguró.

El evento cuenta con el apoyo del Consejo Superior de Deportes, el Comité Olímpico Español, el Ayuntamiento de Móstoles y la Comunidad de Madrid.

De Barcelona a Móstoles pasando por Cartagena

La primera edición del campeonato se celebró en Barcelona en 2023, con competiciones en las modalidades física, intelectual y sensorial. En 2024, la sede fue Cartagena, donde se disputó el primer combate oficial en silla de ruedas, protagonizado por Marcelo Moreno Cruz y David Escalada Segura.

Con esta tercera edición en Móstoles, la RFEBoxeo refuerza su compromiso con la promoción del deporte inclusivo y el reconocimiento del esfuerzo y la superación en el boxeo adaptado.