Ayuso anuncia el envío de más medios madrileños a Guadalajara para combatir un incendio que "no parece interesar mucho"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado este sábado la escasa atención mediática al incendio forestal que desde el pasado domingo devora la zona del Pico del Lobo, en el municipio guadalajareño de Peñalba de la Sierra, y ha anunciado el refuerzo de medios aéreos y terrestres para colaborar en las labores de extinción.

"Este incendio no parece interesar mucho, pero llevamos seis días trabajando en la extinción del #IFPeñalbaDeLaSierra, Guadalajara. Hoy, con más medios aéreos y terrestres. Gracias a quienes están trabajando para apagarlo y nuestro apoyo a las personas afectadas", ha destacado Ayuso en sus redes sociales.

Refuerzo de medios y cooperación entre comunidades

A petición del Plan INFOCAM, la Comunidad de Madrid ha ampliado su despliegue en la zona afectada con el envío de dos brigadas helitransportadas y 14 dotaciones terrestres formadas por Bomberos de la Comunidad de Madrid y Brigadas Forestales. La colaboración se suma al operativo interautonómico en el que también participan efectivos de la Junta de Castilla-La Mancha, la Junta de Castilla y León y el Ministerio para la Transición Ecológica.

El incendio, que permanece activo y en Nivel 2 de emergencia, continúa avanzando a pesar de los intensos esfuerzos por contenerlo. Según el último parte difundido por el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (INFOCAM), este sábado trabajan en el lugar 30 medios —10 de ellos aéreos— y 160 efectivos, entre bomberos forestales, agentes medioambientales y personal técnico.

Más de 1.800 hectáreas arrasadas y un fuego "alimentado por el viento"

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, confirmaba en la tarde del viernes que el incendio ya había arrasado más de 1.800 hectáreas, con una velocidad de propagación "de hasta 1.000 hectáreas en apenas 24 horas".

Durante una atención a los medios desde el puesto de mando avanzado, la consejera explicó que "el viento, que soplaba muy intensamente esta mañana, ha dificultado enormemente las tareas de extinción", aunque se mostró moderadamente optimista al señalar que "la climatología parece que nos va a ser más favorable y eso hará que a lo largo de esta noche esperemos que el incendio no evolucione con tanta rapidez".

Un incendio originado por un rayo y de difícil acceso

El viceconsejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, José Almodóvar, explicó el pasado martes que la causa más probable del incendio es un rayo caído la mañana del domingo, en torno a las 08:13 horas, momento en que un particular dio la voz de alarma.

La compleja orografía del terreno, situada en la sierra norte de Guadalajara, está dificultando el acceso de los medios terrestres, obligando a priorizar el uso de helicópteros y aviones de carga en tierra para atacar las zonas más activas.

A pesar de las dificultades, los equipos confían en que la mejora de las condiciones meteorológicas prevista para las próximas horas permita contener el avance del fuego y estabilizar el perímetro.