Atlético - Real Madrid: el derbi de nunca acabar regresa al Metropolitano

El Real Madrid de Xabi Alonso se presenta a la séptima jornada de LaLiga con un pleno de victorias en el casillero, a la que se suma la conseguida en el debut en Champions ante el Olympique de Marsella. El técnico tolosarra entra de lleno en un selecto grupo de entrenadores que consiguieron el triunfo en sus primeros siete encuentros al frente del banquillo madridista. Todo lo que rodea al conjunto blanco es optimismo. Los fichajes encajan, Vinicius recupera su mejor versión y Mbappé marca la diferencia. Al otro lado de la ciudad, el Atlético de Madrid vive el peor arranque de temporada desde la llegada de Diego Pablo Simeone. Los rojiblancos tan solo han podido sumar dos victorias en este inicio, la última de ellas agónica ante el Rayo Vallecano. Más allá de la dinámica negativa de resultados, las lesiones también han mermado a los atléticos. Este sábado, ambos se miden sobre el césped del Metropolitano. Pero de poco, o nada, servirá todo lo vivido anteriormente. Y, para lo bueno y para lo malo, estos partidos no entienden de dinámicas, sensaciones o estados de forma.

Una historia interminable

Porque, como cada uno de los derbis que se han disputado en la última década, lo que habrá en juego sobre el césped del Metropolitano será una verdadera batalla. En tiempos pasados, esta rivalidad perdió su esencia. Hasta 14 años se mantuvo invicto el Real Madrid en este tipo de enfrentamiento ante los rojiblancos. Todo ello volvió a su ser con la llegada de Diego Pablo Simeone a los banquillos, elevando el nivel competitivo de los rojiblancos y permitiendo a los suyos volver a mirar a los ojos al eterno rival. Y, ahora sí, un Atlético de Madrid - Real Madrid vuelve a ser un derbi, un partido competido, de poder a poder... El último disputado en el césped del Metropolitano refleja lo que han sido estos enfrentamientos a lo largo de la historia. Un Real Madrid en horas bajas se llevó el pase a la siguiente ronda desde el punto de penalti, mientras que el Atlético volvió a vivir la cara amarga de la derrota, más aún si cabe tras ese doble toque de Julián Alvarez en su lanzamiento desde los once metros.

Este sábado, ambos conjuntos se vuelven a enfrentar en un espectáculo, que ya de por sí polarizado, las dos aficiones se han encargado de reavivar en los últimos tiempos. Primero fue turno para el muñeco colgado de uno de los puentes de la ciudad con la camiseta de Vinicius. Después llegó el conocido como 'derbi de los mecheros', en el que la afición atlética arrojó dicho objeto sobre la portería que defendía Thibaut Courtois, protagonista en el césped y también fuera de él cuando el Atlético se cruza en el camino de los madridistas. Entre tanto, alguna que otra declaración de los actores que conforman esta película de acción también subió la temperatura en esta rivalidad.

El futbolista Koke conversa con radicales, algunos con camisetas del Frente Atlético, durante la interrupción del derbi madrileño por el lanzamiento de objetos al campo. / Bernat Armangue / AP

"Le ha sucedido a él (Courtois) en el Bernabéu. Que le pegó un mechero en la cabeza cuando jugaba en el Atlético. Y no debe pasar, los clubes deben encargarse de que no pase, pero cuidado con nosotros que pasamos a ser las víctimas. ¿Por qué? Porque si cargamos puede haber una reacción, y no podemos provocar, llámese Simeone, Courtois, Vinicius, Messi o Griezmann. Ojalá nos sancionen también a los protagonistas que provocamos”, confesaba el técnico rojiblanco al término del encuentro de la primera vuelta de la temporada pasada ante los madridistas. Caprichos del destino, fue el propio Simeone el que se enfrentó a una situación similar hace tan solo unos días en Anfield.

Todo ello, más allá de la mejora en términos deportivos del Atlético desde la llegada de Simeone a los banquillos, ha formado parte del caldo de cultivo que ha servido para recuperar uno de los derbis más calientes de España. Comunicados, reclamaciones arbitrales y pancartas han avivado esa llama que durante un tiempo parecía apagada, dando vida al derbi de nunca acabar entre Real Madrid y Atlético de Madrid.

Dinámicas opuestas, el Madrid favorito

Simplificando esta cuestión, a por lo que saltarán los once jugadores de Atlético de Madrid y Real Madrid este sábado son tres puntos que les permitan proseguir en su camino al título de LaLiga. Los rojiblancos llegan en una situación convulsa. Tan solo un hat-trick de Julián Alvarez para rescatar la victoria ante el Rayo Vallecano parece haber suavizado la situación en el Metropolitano. Los de Simeone tan solo han podido ganar dos encuentros en la competición doméstica, ambos ante su gente. Una victoria ante el Real Madrid podría ser la mejor medicina para curar esa incapacidad que ha mostrado el equipo de Simeone durante el arranque de temporada.

En el Real Madrid, se es consciente de la oportunidad de la que disponen este fin de semana. En estos momentos, el inmejorable arranque liguero del equipo de Xabi Alonso le permite abrir una brecha de nueve puntos en el mes de septiembre sobre su máximo rival. Una victoria en el Metropolitano abriría la brecha a 12 puntos. Los blancos dejaron una exhibición sobre el césped del Ciutat de Valencia. Vinicius realizó su mejor partido de la temporada, Mastantuono se sumó a la causa con su primer tanto como madridista y Mbappé dinamitó un partido que se ajustó con el tanto granota. Simeone sigue en su empeño de recuperar la mejor cara de los suyos. Y qué mejor partido que un derbi para recuperar emocionalmente a su equipo, que empezó a perder parte del rumbo, precisamente, en aquella fatídica eliminatoria de Champions ante el eterno rival.