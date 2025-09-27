Arganda del Rey y Fuencarral recibirán nuevos fondos para reforzar la atención a la salud mental

La Comunidad de Madrid ha aprobado una inversión de 3,9 millones de euros para reforzar dos recursos públicos de atención a personas con enfermedad mental grave y duradera, situados en Arganda del Rey y en el distrito madrileño de Fuencarral. La medida, aprobada esta semana por el Consejo de Gobierno, supone un incremento global superior al 20% respecto a la financiación anterior.

2,7 millones para Arganda del Rey. Entre diciembre de 2025 y diciembre de 2028 se destinarán a un centro de rehabilitación psicológica y social que dispone de 90 plazas presenciales y 30 adicionales de apoyo social comunitario, donde profesionales atienden a los usuarios en sus domicilios o entornos. Esta dotación implica un aumento del 23,5% respecto a la anterior licitación.

Ambos centros ofrecen programas individualizados de rehabilitación psicológica, social y laboral, actividades de integración comunitaria y apoyo para recuperar el máximo grado de autonomía. También se brinda asesoramiento y acompañamiento a las familias.

Red pública de discapacidad en Madrid

La Comunidad de Madrid cuenta con la red pública más amplia de España en este ámbito, con 14.500 plazas para personas con discapacidad intelectual o física y más de 7.000 para personas con enfermedad mental grave y duradera. El presupuesto anual destinado a estos servicios supera los 426 millones de euros.