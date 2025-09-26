Vox exige una consulta ciudadana en Fuenlabrada sobre el centro de menores de La Cantueña

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha solicitado la celebración de una consulta ciudadana sobre el mantenimiento del centro de menores extranjeros no acompañados (MENAs) ubicado en el barrio de La Cantueña, tras varios incidentes registrados en los últimos meses.

Desde Vox critican que estos centros de acogida para menores inmigrantes "se imponen sin preguntar a los ciudadanos y terminan degradando la convivencia y la seguridad en los barrios más humildes". Además, acusan a PSOE y PP de fomentar la inmigración ilegal sin asumir las consecuencias en sus propios entornos: "La hipocresía de PSOE y PP es evidente: fomentan el efecto llamada de la inmigración ilegal, pero nunca instalan estos centros en sus propias urbanizaciones. Es hora de que los fuenlabreños decidan si quieren o no un centro de 'menas' en su municipio", afirman en un comunicado.

Incidentes recientes en el centro de menores de La Cantueña

El último episodio de conflictividad en el centro de acogida de La Cantueña ocurrió el pasado 30 de agosto, cuando dos menores, nacidos en 2007 y 2008, presuntamente agredieron a una trabajadora del centro. Según fuentes policiales, fueron detenidos por lesiones y amenazas graves tras la intervención de la Policía Local, alertada por una llamada del propio centro.

La Comunidad de Madrid estudia el retorno de menores conflictivos

La consejera de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha manifestado que solicitarán al Gobierno central el retorno de estos menores inmigrantes, alegando que resulta "imposible su integración" en algunos casos. Además, ha adelantado que en la próxima Comisión se revisarán nuevos expedientes, incluyendo a los dos jóvenes implicados en el incidente de La Cantueña.

Consultada sobre el perfil de los menores afectados por estas medidas, Dávila ha explicado que "cada uno tiene características diferentes", aunque la mayoría presenta problemas relacionados con la seguridad o el consumo grave de drogas.