Vivienda, inmigración, servicios públicos, Gaza y bronca: Ayuso recibe a la oposición sin visos de acuerdo

"En esas reuniones hay como dos caras", señalaba ayer mismo la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso en referencia a los encuentros que este viernes mantiene con los portavoces de los grupos parlamentarios representados en la Asamblea de Madrid. "Dentro los grupos vienen con sus propuestas, hablamos de lo que para ellos funciona mal, les explicamos lo que estamos haciendo y funciona bien o en qué podemos llegar a algún acuerdo. Y después, en la rueda de prensa, te ponen verde". Para ella, aseguraba, "no es un día fácil, porque al salir todo está mal", pero ve necesario poder sentarse y hablar.

Menos optimista, el portavoz de su gobierno, Miguel Ángel García, apuntaba un día antes que los grupos parlamentarios "nunca nada han traído a estas reuniones". Y entretanto, la oposición oscila entre las "no demasiadas expectativas" con que acude Vox y las directamente "ningunas expectativas" que alberga el PSOE o el deseo de no encontrarse con "mentiras" ni "grandes provocaciones" que ha expresado Más Madrid.

En un clima de frontal choque político, con el PP de Ayuso instalado en una plácida mayoría absoluta en la Asamblea y en mitad de la legislatura, la situación no favorece que vaya a emerger algún acuerdo o mínimo acercamiento en la ronda de encuentros en Sol.

Desde el PSOE, Mar Espinar, su portavoz en la Asamblea, ha sido clara estos días. "Lo primero que tendría que hacer Ayuso es condenar el genocidio en Gaza", ha señalado. "Si abriera esa puerta, quizá podríamos hablar de algún tipo de expectativas". En el último Pleno en la cámara regional, Espinar llegó a desplegar una bandera palestina y la formación viene haciendo causa de la cuestión y de la postura de la presidenta madrileña en defensa de Israel. Aseguran que hablarán de vivienda, de universidad, de sanidad y de educación pública, como cada jueves, afirman, hacen en la Asamblea. Pero con la situación en Palestina por delante.

El asunto también lo abordará Más Madrid, que, según ha avanzado su portavoz, Manuela Bergerot, llevará iniciativas en torno a la vivienda, el derecho a la salud y los derechos humanos. Bergerot espera de Ayuso "posicionamientos claros" sobre esos tres temas, "no grandes provocaciones ni mentiras". Pocas esperanzas de acercamiento se vislumbran. Uno de los objetivos expresos con los que acude la formación a la cita es "explicitar" la diferencia de modelos para Madrid entre lo que llaman "derecha trumpista" y la alternativa que viene a encarnar la izquierda.

En el otro extremo del arco ideológico, Vox se presenta marcando perfil propio frente al PP y trasladando al Gobierno regional cada vez más presión en la cuestión migratoria. Los de ultraderecha han entrado junto al PP en una treintena de municipios en la región, pero en el ámbito autonómico los dos partidos escenifican semanalmente enfrentamiento. Si en el pasado Debate del Estado de la Región, Ayuso lamentaba que los de Abascal traicionaran "por arañar un voto todo lo que tienen en común con nosotros", hace una semana les reprochaba que digan rechazar el bipartidismo pero también rechacen gobernar, para instalarse, dijo, "en un limbo fantástico en el que solo hay que poner deberes".

Entre esos "deberes", Moñino entra a la reunión con Ayuso con uno por encima de todos: inmigración. Desde reclamar la prueba de determinación de edad a los menores extranjeros tutelados por la Comunidad de Madrid a pedir la eliminación de subvenciones a lo que el partido llama semana tras semana "oenegés proinmigracionistas". Junto a ello, ha avanzado la portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, trasladará sus preocupaciones sobre vivienda, los problemas en el metro, el "colapso" de los servicios públicos o la "situación de inseguridad". Van, ha dicho esta semana, "sin demasiadas expectativas" y "dispuestos a demostrar capacidad de colaboración siempre y cuando el PP esté dispuesto a dar un giro de 180 grados" en asuntos como su política migratoria o su "agenda verde".