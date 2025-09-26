Punto de inflexión en el arbitraje: habrá VAR madrileño en el derbi del Metropolitano

En su intento de romper con la territorialidad, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha dado el paso definitivo. Es decir, que un árbitro no pudiera pitar un encuentro del equipo de su misma Comunidad Autónoma. Por primera vez en la historia, un colegiado madrileño estará a cargo del VAR en el derbi que Atlético de Madrid y Real Madrid disputan este sábado en el Metropolitano. Este hecho marca un antes y un después en las designaciones arbitrales. La nueva cúpula arbitral quiere romper con las normas que reinaban en el pasado y pretende otorgar encuentros a los colegiados en función de su estado de forma. Durante años, la territorialidad ha sido una de esas consignas inamovibles en el CTA.

Se toma esta decisión en un derbi, que enfrenta a dos equipos de la misma ciudad, evitando así ciertas controversias generadas en torno al nombramientos de sendos colegiados. Se empiezan a ejecutar cambios, pero poco a poco. El objetivo es acabar con este criterio que durante años ha impedido a los colegiados mejor valorados dirigir partidos de máximo nivel por pertenecer a la misma comunidad que uno de los equipos implicados.

¿Quién es el árbitro del derbi?

El árbitro del Atlético - Real Madrid será Javier Alberola Rojas. Perteneciente al colegio manchego. Nació en Ciudad Real el 22 de junio de 1991, tras dos temporadas en Segunda consigue el ascenso a Primera, en la que debutó el 26 de agosto de 2017 en un Levante-Deportivo (2-2). Este técnico en actividades deportivas, Educador Infantil y estudiante de Psicología. Fue nombrado mejor árbitro de la categoría por el Comité de árbitros.

Sus asistentes o linieres en el Atlético - Real Madrid serán Alfredo Rodríguez Moreno y Jorge Bueno Mateo. El cuarto árbitro será Pablo Morales Moreno.

¿Quién es el VAR del derbi?

El VAR del Atlético - Real Madrid será Carlos del Cerro Grande. Perteneciente al colegio madrileño. Nació en Madrid el 13 de marzo de 1976. Tras cinco temporadas en Segunda División, logró el ascenso a Primera en la temporada 2011/12. Debutó el 11 de septiembre de 2011 en un Real Betis - RCD Mallorca (1-0). Fue nombrado árbitro FIFA en 2013. Fue el único colegiado español presente en los Juegos Olímpicos 2024.

En el caso del Atlético - Real Madrid, el CTA ha decidido que su asistente, también conocido como AVAR, sea Valentín Pizarro Gómez, perteneciente también al colegio madrileño. Son dos árbitros que pertenecen al cuerpo VAR Pro, especialistas en esas funciones. Árbitros de garantías para afrontar un choque de máxima tensión.

¿Cómo se designan los árbitros?

Antes de cada jornada, un Comité de Designación decide qué árbitros dirigirán cada partido, tanto sobre el césped como en el VAR. Está formado por tres ex árbitros, uno elegido por la Federación, otro por La Liga y uno más por acuerdo entre ambas instituciones. En caso de que ese acuerdo no existiera, lo elige directamente el Consejo Superior de Deportes. A diferencia de temporadas anteriores, se conoce el colegiado del encuentro el día previo, independientemente de la fecha en la que se dispute