Última hora de la política madrileña, en DIRECTO | Ayuso se reúne con los portavoces parlamentarios
Vivienda, inmigración, servicios públicos, Gaza y bronca: Ayuso recibe a la oposición sin visos de acuerdo
El clima de frontal choque político aleja la opción de acercamientos en la ronda de encuentros que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, mantiene este viernes con los portavoces de los grupos parlamentarios de la Comunidad de Madrid.
En un clima de frontal choque político, con el PP de Ayuso instalado en una plácida mayoría absoluta en la Asamblea y en mitad de la legislatura, la situación no favorece que vaya a emerger algún acuerdo o mínimo acercamiento en la ronda de encuentros en Sol.
- A las 10:30 horas, recibe a la portavoz del Partido Popular, Carlos Díaz-Pache.
- A las 11:00 mantiene un encuentro con la de Más Madrid, Manuela Bergerot.
- Por la tarde, a las 16:30 horas, será el turno de la portavoz del PSOE, Mar Espinar.
- Para finalizar a las 18:00 con la de Vox, Isabel Pérez Moñino-Aranda.
MM se plantará ante Ayuso con la pregunta:"¿Está orgullosa de vincular institución con una organización criminal?"
La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, comenzará este viernes su reunión con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, con una pregunta: "¿Está orgullosa de haber convertido la Puerta del Sol en una institución vinculada a una organización criminal?".
Los horarios
Más Madrid pedirá a Ayuso un plan de acogida a alumnos gazatíes como hizo con ucranianos
Más Madrid planteará este viernes a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en la ronda de reuniones con los portavoces de los grupos parlamentarios que la Comunidad de Madrid impulse un plan de acogida para alumnos gazatíes, como hizo con los desplazados por la guerra en Ucrania. Considera que la Comunidad de Madrid debe facilitar los recursos de los que dispone a los desplazados, ante la perpetración de "un genocidio étnico en Palestina".
Vivienda, inmigración, servicios públicos, Gaza y bronca: Ayuso recibe a la oposición sin visos de acuerdo
"En esas reuniones hay como dos caras", señalaba ayer mismo la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso en referencia a los encuentros que este viernes mantiene con los portavoces de los grupos parlamentarios representados en la Asamblea de Madrid. "Dentro los grupos vienen con sus propuestas, hablamos de lo que para ellos funciona mal, les explicamos lo que estamos haciendo y funciona bien o en qué podemos llegar a algún acuerdo. Y después, en la rueda de prensa, te ponen verde". Para ella, aseguraba, "no es un día fácil, porque al salir todo está mal", pero ve necesario poder sentarse y hablar.
