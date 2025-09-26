Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Última hora de la política madrileña, en DIRECTO | Ayuso se reúne con los portavoces parlamentarios

Vivienda, inmigración, servicios públicos, Gaza y bronca: Ayuso recibe a la oposición sin visos de acuerdo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. / Matias Chiofalo / Europa Press

EPE

EPE

Madrid

El clima de frontal choque político aleja la opción de acercamientos en la ronda de encuentros que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, mantiene este viernes con los portavoces de los grupos parlamentarios de la Comunidad de Madrid.

En un clima de frontal choque político, con el PP de Ayuso instalado en una plácida mayoría absoluta en la Asamblea y en mitad de la legislatura, la situación no favorece que vaya a emerger algún acuerdo o mínimo acercamiento en la ronda de encuentros en Sol.

  • A las 10:30 horas, recibe a la portavoz del Partido Popular, Carlos Díaz-Pache.
  • A las 11:00 mantiene un encuentro con la de Más Madrid, Manuela Bergerot.
  • Por la tarde, a las 16:30 horas, será el turno de la portavoz del PSOE, Mar Espinar.
  • Para finalizar a las 18:00 con la de Vox, Isabel Pérez Moñino-Aranda.
La UC3M otorga su Medalla de Honor a Josep Borrell, que critica el "ataque masivo" de Trump a las universidades

Golpe policial a una red que distribuía cocaína y 'tusi' en Madrid con coches procedentes de Italia

Temperaturas máximas en aumento en Madrid: este es el pronóstico del viernes

Toledo se vuelca con el 3x3: 250 jugadores y 45 equipos toman el Paseo de Merchán este sábado

Un millar de personas velarán por la seguridad en el Metropolitano durante el derbi

Última hora de la política madrileña, en DIRECTO | Ayuso se reúne con los portavoces parlamentarios

Madrid celebra la Semana Europea del Deporte: acceso gratis a todos los centros deportivos municipales

Vox salvaguarda a Mazón del 29-O en las Corts pese al 'choque' en inmigración e igualdad

