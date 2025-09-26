La UC3M otorga su Medalla de Honor a Josep Borrell, que critica el "ataque masivo" de Trump a las universidades

La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha otorgado la Medalla de Honor a Josep Borrell en un acto en el que el exalto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad ha aprovechado para criticar el "ataque masivo" a las universidades por parte del presidente de EE.UU, Donald Trump, o la pasividad de Europa ante la masacre en Gaza.

La entrega se ha hecho durante la celebración del Acto de Apertura del Curso Académico 2025/2026 este viernes. En él, Josep Borrell ha recordado los inicios de esta universidad de la mano de Gregorio Peces-Barba, el que fue su rector fundador y uno de los siete padres de la Constitución. También se ha referido a la situación internacional actual y al papel -escaso- que Europa está teniendo.

"La historia del mundo no la escribe Europa. La historia del mundo la escriben hoy los soldados rusos que una mañana de febrero invadieron Ucrania, los ingenieros chinos que han sido capaces de poner a un país pobre y subdesarrollado en la frontera del desarrollo tecnológico sacando a millones de personas de la pobreza, los niños que mueren bajo las bombas en Gaza o en las guerras en África de las que no sabemos nada ni nos interesan porque somos conscientes de nuestra incapacidad para influir sobre ellas", ha expuesto.

Respecto a la situación en Gaza, Borrell ha vuelto a criticar el papel que están teniendo las instituciones europeas en el drama que está viviendo. "Esta Europa no es mi Europa: una Europa que ha mirado para otro lado y que no se ha querido pronunciar", ha lamentado. Para el exvicepresidente de la Comisión Europea, la solución pasa por "hacer lo mismo que hicimos con Sudáfrica cuando quisimos combatir el apartheid: decretar el bloqueo total", pese a que se trata de una respuesta que, según ha reconocido, "no gusta a nadie".

Ataque a las universidades

Borrell también se ha referido a la situación de la academia y la ciencia en el contexto actual, haciendo un llamamiento a "la defensa de la libertad académica y a contraponerse a esa invasión de la actividad científica que está protagonizando hoy el presidente Trump".

"El ataque masivo a las universidades, a la ciencia, a la investigación, la expulsión de investigadores que no comulgan con la verdad definida ideológicamente en Estados Unidos", ha denunciado, "una de las grandes catástrofes que afectan hoy a la producción científica y al conocimiento académico".

Reconocimiento a una trayectoria

Para la universidad, esta Medalla es un "reconocimiento a una trayectoria excepcional" de Borrell, pero "también una ocasión para reflexionar desde el ámbito universitario sobre el valor del servicio público y la importancia del pensamiento crítico en un tiempo marcado por la incertidumbre". Así lo ha expuesto Carmen Pérez, vicerrectora de Relaciones Institucionales, Igualdad, Cooperación y Desarrollo Sostenible.

Por su parte, el rector de la UC3M, Ángel Arias, ha resaltado que una de las señas de identidad de esta institución es "la dimensión internacional y nuestro enfoque global en docencia e investigación", de ahí la medalla a Borrell.

El rector también ha desvelado que la UC3M va a dedicar este curso académico a Europa, en el 40 aniversario de la integración de España en la Unión Europea, un hecho que "supuso un importante impulso para el desarrollo y la modernización de nuestro país y merece ser especialmente destacado desde la universidad pública".

Ángel Arias ha recalcado en su discurso la idea de que "el pensamiento crítico es necesario, imprescindible para una sociedad justa, libre y democrática" y ha afirmado que "en estos tiempos confusos, que ponen a prueba la capacidad de diálogo, es cuando más fieles debemos permanecer a los valores universitarios y defender la autonomía universitaria consagrada en la Constitución".

En ese sentido, ha aprovechado para volver a advertir que "retrasar más la inversión en Universidad pública y en conocimiento puede comprometer el bienestar y la relevancia internacional de Europa en la próxima década".