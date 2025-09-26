Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Temperaturas máximas en aumento en Madrid: este es el pronóstico del viernes

La AEMET pronostica un fin de semana cálido en la región

El fin de semana será 'caldeado' en Madrid.

El fin de semana será 'caldeado' en Madrid. / EFE

Javier Quintana

Madrid

Madrid se prepara para un fin de semana 'calentito'. Y no solamente por el derbi en el Metropolitano. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) lleva días advirtiendo de un cambio de contexto en el tiempo que podría acentuarse estos días, con aumentos de temperatura moderados y el sol como protagonista absoluto en la región.

Este mismo viernes, las temperaturas máximas en la capital ya serán de veintiséis grados centígrados, muy por encima de los veinte a los que ya nos estábamos acostumbrando en los últimos tiempos. Las mínimas, que cayeron a diez la pasada noche, se mantendrán constantes durante la madrugada del viernes al sábado. Nos encontramos, por tanto, en medio de un ascenso térmico gradual que se hará notar este fin de semana y que, a priori, no se detendrá con el inicio de semana.

Las temperaturas podrían volver a rozar los treinta grados

Hoy mismo, municipios como Alcalá de Henares o Aranjuez llegarán a los veintisiete grados centígrados, acercándose a la barrera de los treinta. Una frontera que, si todo sigue los pronósticos de la AEMET, podría alcanzarse la próxima semana en varios puntos de la Comunidad de Madrid.

Y es que, si bien durante el fin de semana se producirá un frenazo a este ascenso, para el próximo miércoles hay previstos valores de hasta treinta grados en Madrid capital. Así pues, parece que los vaticinios sobre el otoño andan en lo cierto: nos espera una estación seca y más calurosa de lo que estamos acostumbrados en la meseta.

La UC3M otorga su Medalla de Honor a Josep Borrell, que critica el "ataque masivo" de Trump a las universidades

Golpe policial a una red que distribuía cocaína y 'tusi' en Madrid con coches procedentes de Italia

Temperaturas máximas en aumento en Madrid: este es el pronóstico del viernes

Toledo se vuelca con el 3x3: 250 jugadores y 45 equipos toman el Paseo de Merchán este sábado

Un millar de personas velarán por la seguridad en el Metropolitano durante el derbi

Última hora de la política madrileña, en DIRECTO | Ayuso se reúne con los portavoces parlamentarios

Madrid celebra la Semana Europea del Deporte: acceso gratis a todos los centros deportivos municipales

Vox salvaguarda a Mazón del 29-O en las Corts pese al 'choque' en inmigración e igualdad

