Temperaturas máximas en aumento en Madrid: este es el pronóstico del viernes

Madrid se prepara para un fin de semana 'calentito'. Y no solamente por el derbi en el Metropolitano. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) lleva días advirtiendo de un cambio de contexto en el tiempo que podría acentuarse estos días, con aumentos de temperatura moderados y el sol como protagonista absoluto en la región.

Este mismo viernes, las temperaturas máximas en la capital ya serán de veintiséis grados centígrados, muy por encima de los veinte a los que ya nos estábamos acostumbrando en los últimos tiempos. Las mínimas, que cayeron a diez la pasada noche, se mantendrán constantes durante la madrugada del viernes al sábado. Nos encontramos, por tanto, en medio de un ascenso térmico gradual que se hará notar este fin de semana y que, a priori, no se detendrá con el inicio de semana.

Las temperaturas podrían volver a rozar los treinta grados

Hoy mismo, municipios como Alcalá de Henares o Aranjuez llegarán a los veintisiete grados centígrados, acercándose a la barrera de los treinta. Una frontera que, si todo sigue los pronósticos de la AEMET, podría alcanzarse la próxima semana en varios puntos de la Comunidad de Madrid.

Y es que, si bien durante el fin de semana se producirá un frenazo a este ascenso, para el próximo miércoles hay previstos valores de hasta treinta grados en Madrid capital. Así pues, parece que los vaticinios sobre el otoño andan en lo cierto: nos espera una estación seca y más calurosa de lo que estamos acostumbrados en la meseta.