Rozalén y nueve corales madrileñas prestan sus voces a las mujeres afganas y palestinas en el Reina Sofía

La cantautora Rozalén y nueve corales madrileñas ofrecieron este viernes un concierto a capela en la escalinata del Museo Reina Sofía, donde, ante cientos de personas, denunciaron la vulneración de los derechos humanos y visibilizaron la situación de las mujeres en Afganistán y Palestina.

Durante su intervención, Rozalén declaró: "Ser mujer nunca ha sido fácil, menos aún en situaciones de conflictos armados o en países donde no se respetan los derechos humanos". Añadió que, en esos contextos, "la condición de mujer la hace doblemente vulnerable". El público, que portaba banderas palestinas y una pancarta con el mensaje "Stop al genocidio", aplaudió sus palabras.

La cantante y compositora Rozalén durante el concierto a capela que se ha celebrado en la escalinata del museo Reina Sofía / Borja Sánchez-Trillo / EFE

La artista también destacó que "hoy ser mujer en Afganistán es estar muerta en vida, y ser mujer en Gaza es cantar a los hijos hasta que se duermen llorando de hambre, pero también es no rendirse. Por eso estamos aquí: para dar voz a esas mujeres valientes".

Corales madrileñas interpretan música por los derechos humanos

Participaron los coros Al Alba, Trovada, Vallekanta, La Horizontal, Sawabona, Cristóbal de Morales, Carpe Diem, el Coro de Lenguas y el Coro de la Asociación de la Prensa de Madrid. Todos actuaron vestidos de negro, y el concierto fue traducido al lenguaje de signos para garantizar su accesibilidad.

El acto, organizado por Amnistía Internacional, incluyó tres piezas: una adaptación coral de La puerta violeta, canción de Rozalén contra la violencia machista; No puedo abrir la boca, basada en un poema de la escritora afgana Nadia Anjuman; y Nana urgente para Palestina, obra del cantautor Marwan.

También intervinieron la periodista afgana Khadija Amin, la activista hispano-palestina María Faidi y el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán. Todos coincidieron en que el objetivo era "llamar la atención, a través de la música y la palabra, sobre dos de los lugares que generan mayor sufrimiento para las mujeres en todo el mundo".

Desde la organización y entre los asistentes se destacó el poder del arte para denunciar injusticias, sensibilizar a la opinión pública y reclamar el respeto a los derechos humanos en zonas de conflicto.