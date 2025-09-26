Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Rozalén y nueve corales madrileñas prestan sus voces a las mujeres afganas y palestinas en el Reina Sofía

Durante su intervención, Rozalén declaró: "Ser mujer nunca ha sido fácil, menos aún en situaciones de conflictos armados"

La cantante y compositora Rozalén durante el concierto a capela que se ha celebrado en la escalinata del museo Reina Sofía

La cantante y compositora Rozalén durante el concierto a capela que se ha celebrado en la escalinata del museo Reina Sofía / Borja Sánchez-Trillo / EFE

Javier Niño González

La cantautora Rozalén y nueve corales madrileñas ofrecieron este viernes un concierto a capela en la escalinata del Museo Reina Sofía, donde, ante cientos de personas, denunciaron la vulneración de los derechos humanos y visibilizaron la situación de las mujeres en Afganistán y Palestina.

Durante su intervención, Rozalén declaró: "Ser mujer nunca ha sido fácil, menos aún en situaciones de conflictos armados o en países donde no se respetan los derechos humanos". Añadió que, en esos contextos, "la condición de mujer la hace doblemente vulnerable". El público, que portaba banderas palestinas y una pancarta con el mensaje "Stop al genocidio", aplaudió sus palabras.

La cantante y compositora Rozalén durante el concierto a capela que se ha celebrado en la escalinata del museo Reina Sofía

La cantante y compositora Rozalén durante el concierto a capela que se ha celebrado en la escalinata del museo Reina Sofía / Borja Sánchez-Trillo / EFE

La artista también destacó que "hoy ser mujer en Afganistán es estar muerta en vida, y ser mujer en Gaza es cantar a los hijos hasta que se duermen llorando de hambre, pero también es no rendirse. Por eso estamos aquí: para dar voz a esas mujeres valientes".

Corales madrileñas interpretan música por los derechos humanos

Participaron los coros Al Alba, Trovada, Vallekanta, La Horizontal, Sawabona, Cristóbal de Morales, Carpe Diem, el Coro de Lenguas y el Coro de la Asociación de la Prensa de Madrid. Todos actuaron vestidos de negro, y el concierto fue traducido al lenguaje de signos para garantizar su accesibilidad.

El acto, organizado por Amnistía Internacional, incluyó tres piezas: una adaptación coral de La puerta violeta, canción de Rozalén contra la violencia machista; No puedo abrir la boca, basada en un poema de la escritora afgana Nadia Anjuman; y Nana urgente para Palestina, obra del cantautor Marwan.

También intervinieron la periodista afgana Khadija Amin, la activista hispano-palestina María Faidi y el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán. Todos coincidieron en que el objetivo era "llamar la atención, a través de la música y la palabra, sobre dos de los lugares que generan mayor sufrimiento para las mujeres en todo el mundo".

Desde la organización y entre los asistentes se destacó el poder del arte para denunciar injusticias, sensibilizar a la opinión pública y reclamar el respeto a los derechos humanos en zonas de conflicto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Casa Longinos: el restaurante con cola para el menú en el que los actores de Hollywood comían vestidos de romanos
  2. Emoción con el reconocimiento al Dúo Dinámico y frialdad con el de Marisa Paredes en los Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid
  3. Estamos abandonados, nadie nos ampara': los vigilantes de seguridad de Barajas acusan a la empresa y a las autoridades de vulnerar su derecho a huelga
  4. The Lemonheads en Madrid: el eterno naufragio de Evan Dando, la criatura más bella del 'indie
  5. Este pueblo de la provincia de Toledo busca vecinos y vende casas por 20.000 euros: está a una hora de Madrid
  6. Rusowsky, joder: un Madrid en trance se arrodilla ante la revelación musical del año
  7. El archivo de Madrid que guarda tus fotografías para que no desaparezcan: 'Algunas las ceden los propios vecinos
  8. La Policía Nacional asesta un golpe al grupo radical supremacista Suburbios Firm y detiene a 13 integrantes de su cúpula

Rozalén y nueve corales madrileñas prestan sus voces a las mujeres afganas y palestinas en el Reina Sofía

Rozalén y nueve corales madrileñas prestan sus voces a las mujeres afganas y palestinas en el Reina Sofía

El Cartel del Puerto colocaba a sus narcos como estibadores tras corromper la empresa que controla todo el trabajo portuario

El Cartel del Puerto colocaba a sus narcos como estibadores tras corromper la empresa que controla todo el trabajo portuario

Jennifer Lawrence habla sobre Gaza: "Estoy aterrorizada, lo que está pasando es un genocidio"

Jennifer Lawrence habla sobre Gaza: "Estoy aterrorizada, lo que está pasando es un genocidio"

El Gobierno de Ayuso se reúne con Más Madrid para hablar del "caos" en el transporte madrileño con Óscar Puente de protagonista

El Gobierno de Ayuso se reúne con Más Madrid para hablar del "caos" en el transporte madrileño con Óscar Puente de protagonista

Incendio en vivienda de Moncloa-Aravaca deja una mujer con quemaduras leves

Incendio en vivienda de Moncloa-Aravaca deja una mujer con quemaduras leves

La ronda de contactos de Ayuso con la oposición concluye como empezó: sin acuerdos ni acercamientos

La ronda de contactos de Ayuso con la oposición concluye como empezó: sin acuerdos ni acercamientos

Paula Púa, Pilar de Francisco y otras cómicas llevan 'Risas Solidarias' a la Gran Vía por la investigación del cáncer de mama

Paula Púa, Pilar de Francisco y otras cómicas llevan 'Risas Solidarias' a la Gran Vía por la investigación del cáncer de mama

Metro agota en menos de un día un reloj con los colores de sus líneas para marcar la hora

Metro agota en menos de un día un reloj con los colores de sus líneas para marcar la hora