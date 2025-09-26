La ronda de contactos de Ayuso con la oposición concluye como empezó: sin acuerdos ni acercamientos

Se preveía el choque, el diálogo de sordos y el desacuerdo, y así ha sido. La ronda de contactos que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, mantiene con los portavoces de los grupos parlamentarios de la Asamblea regional al inicio de cada periodo de sesiones venía particularmente revuelta. La tradicional crispación que se respira en la política madrileña desde hace meses venía viciada por toda la polémica en torno a la situación en Gaza y la catarata de noticias en los tribunales de la semana pasada: de la decisión de la jueza Rodríguez Medel de abrir juicio oral contra Alberto González Amador, pareja de Ayuso, al procesamiento del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, o la resolución del juez Peinado para que el caso contra la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, sea juzgado por un jurado popular llegado el caso.

La sucesión de reuniones y ruedas de prensa posteriores no ha dejado de remitir en cierto modo a lo que de jueves en jueves se presencia en la Asamblea de Madrid durante la sesión de control a la presidenta. Sobre la mesa hubo propuestas en materia de vivienda, de transportes, de sanidad, poco escuchadas. De puertas afuera, el debate de Gaza y la corrupción han opacado todo.

Por momentos, algunos encuentros han sido tensos, particularmente el mantenido con la portavoz socialista, Mar Espinar. Según ha señalado la portavoz del partido que en Madrid encabeza el ministro Óscar López, su cita con Ayuso terminó de forma "abrupta" cuando le preguntó por los negocios de su pareja, contra el que la juez Carmen Rodríguez-Medel acaba de decidir apertura de juicio oral por los delitos de fraude fiscal, falsedad documental y organización criminal.

Espinar asegura que era "una pregunta obligada" y que consideraría "cínico" no pedirle explicaciones cuando todas las semanas lo hace en el hemiciclo de Vallecas sin tener respuesta. De acuerdo con su relato, la presidenta madrileña ha contestado que le parecía "de mala educación y de mal gusto" hacerle esa pregunta y le ha indicado que se acercaba la hora de recibir a la siguiente de las portavoces. Isabel Pérez Moñino, de Vox.

Diálogo de besugos

Hasta ese momento, ha asegurado, le había trasladado la necesidad de aplicar la Ley de Vivienda en la Comunidad en lo que ha calificado de “diálogo de besugos”o reclamado transparencia en la elaboración de la futura Ley de Universidades. Con un pin de la bandera palestina en la solapa y un bolso de mano en forma de sandía, fruta que han adoptado los defensores de la causa gazatí, también ha reprochado el “aislamiento” de su posición en favor de Israel en la invasión de Gaza.

Hasta 19 propuestas llevaba Espinar. “Un documento con algunos titulares”, según descripción del portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, que “permiten entender que no tienen un proyecto o iniciativas para Madrid que de verdad puedan importar a los ciudadanos”. En un habitual reproche García Martín, ha acusado al PSOE madrileño de dedicarse a “justificar, la corrupción económica, la corrupción política y la corrupción de Estado” que, asegura, se ha instalado en el país desde que Sánchez llegó a la Moncloa.

Sobre el final "abrupto" apuntado por Espinar, el portavoz regional ha negado que fuera tal. Él mismo le ha preguntado tras el enfrentamiento si deseaban tratar algún asunto más de “gestión” de la Comunidad de Madrid, ha asegurado. La portavoz socialista, ha expresado, “necesitaba una excusa para sacar en esta rueda de prensa a la pareja de la presidenta”. El PSOE, ha añadido, utiliza este asunto para “tratar de empatar” con los casos de corrupción que “acorralan” a Sánchez, pero “no hay nada, porque esta persona [en referencia a González Amador] no ha contratado nunca con la Comunidad de Madrid”.

Ya antes de entrar a la reunión anticipaba la confrontación Espinar. “No nos hará ni caso, como siempre, porque está al ocio y al negocio, intentando salir airosa del juicio contra su pareja, no atendiendo a los madrileños”, indicaba por la mañana. Entre su carpeta de 19 propuestas llevaba varias para instar a la "colaboración institucional" con el Gobierno en materias como la aplicación de la Ley de Vivienda o la consecución de un pacto de Estado contra la crisis climática.

"Excusas y balones fuera"

La reunión de la mañana con Más Madrid se había saldado con magros resultados. La portavoz de la formación regionalista, Manuela Bergerot, hablaba al salir de las "excusas" y "balones fuera" con que se había encontrado. El portavoz del Gobierno regional replicaba que la formación "no ha traído ninguna propuesta realmente sobre la mesa". Era difícil que se llegara a un entendimiento cuando entre los temas que llevaba Bergerot en la cartera era su preocupación ante el “desprestigio” de las instituciones madrileñas por la defensa de un "presunto delincuente fiscal", en referencia a Alberto González Amador.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot. / Bruno Thevenin

El encuentro, no obstante, ha transcurrido "con educación", según trasladó al término la propia Bergerot. Educación pero ningún acercamiento. Más Madrid llegaba también como credencial con el anuncio de la presentación en la Asamblea de una declaración institucional para suscribir textualmente las palabras de Felipe VI en su discurso sobre Palestina ante la ONU, en las que el monarca calificaba la actuación del Gobierno israelí en Gaza como “masacre” y llamaba a detenerla y a aplicar “sin reservas” el derecho internacional humanitario “en toda Gaza y Cisjordania”. No dio respuesta Ayuso, según Bergerot, lo dejaba en manos del Grupo Parlamentario Popular, pero el portavoz popular, Carlos Díaz-Pache, no dejaba lugar a dudas. "No nos parece razonable que los parlamentos regionales se dediquen a confirmar o reprobar las palabras del Rey", ha anunciado.

Tampoco saldrá adelante la propuesta de Más Madrid de un plan de acogida para niños palestinos. Según trasladó el portavoz del Gobierno regional, "como ocurrió con Ucrania", es algo que compete al Estado. "Luego las comunidades autónomas colaboramos con los medios que se pueden disponer, y nosotros nunca nos hemos negado". García Martín ha asegurado que la Comunidad de Madrid ya atiende a cerca de 3.000 palestinos, basándose en el número de ciudadanos de ese origen registrados en las listas del Servicio Madrileño de Salud. No ha especificado desde cuándo están registrados, aunque sí ha aprovechado para acusar a la izquierda madrileña de buscar en Palestina “una bandera que a ver si es suficientemente grande para tapar las vergüenzas de la corrupción de Estado”.

Acudía Más Madrid también con una propuesta para reducir el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 6% al 2% en la compra de primera vivienda y elevarlo al 20% para terceras viviendas y en adelante. "Una propuesta para ponérselo muy fácil a quien quiere una casa para vivir y muy difícil a quienes la quieren para especular", ha definido Bergerot, pero ha vuelto a pinchar en hueso.

"Han venido a predicar a una comunidad autónoma que tiene los impuestos ligados a la vivienda más bajos de toda España en lo que nos compete", ha señalado García Martín, antes de detallar que en Madrid ese impuesto está en el 6% y en el 4% para familias numerosas o vulnerables. "Casi todas las comunidades lo tienen en el 10% o incluso por encima", ha manifestado, antes de asegurar que le ha pedido a Más Madrid que utilice su "influencia" en el Gobierno central para promover una rebaja del IVA en la compra de vivienda nueva, actualmente en el 10%. "Humo y demagogia", ha concluido.

Ventanilla equivocada

Más cordial, incluso "amable", en palabras de la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha sido la reunión con la formación de ultraderecha, con la que se ha cerrado a última hora de la tarde la ronda de contactos. El tono no ha impedido, en cambio, que la cita haya resultado igual de infructuosa. La líder en la cámara regional del partido de Abascal ha asegurado que ha encontrado del PP "un tremendo desprecio" a sus votantes. Moñino ha querido hablar de transporte, vivienda, del "colapso" de los servicios públicos, recorte del gasto "superfluo" y, sobre todo, de inmigración.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino. / Alberto Ortega - Europa Press

"Aún no sabemos qué control se está haciendo de los supuestos menas que llegan a nuestra región", ha dicho. O del dinero que se entrega, ha proseguido, "a mafias disfrazadas de oenegés". Además, ha dejado un recado final a Ayuso. Es "un tremendo error", ha dicho, que se ataque a los jueces por parte de su equipo. Se refería al tuit publicado esta semana por su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, en el que cuestionaba la imparcialidad de la jueza Rodríguez Medel. Eso, ha dicho, son "prácticas típicas de la mafia socialista". Y aún ha llegado más lejos al apuntar: "Nosotros no podemos ser como ellos. Desde luego, Vox no lo es".

La respuesta del Gobierno regional ahonda en el tira y afloja que PP y Vox mantienen en la Comunidad de Madrid, donde escenifican enfrentamiento en la Asamblea pero gobiernan juntos en una treintena de municipios. "Se equivocan de ventanilla”, ha señalado García Martín. “Nosotros estamos tan preocupados, si no más", por el "caos migratorio" causado por las políticas de Pedro Sánchez. El portavoz del Gobierno regional ha lamentado que Vox haya "renunciado a hacer oposición al Gobierno para hacer oposición al PP".