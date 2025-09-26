Piden 25 años de cárcel por asesinar a su exnovia de 19 años de 42 puñaladas en Parla

La Fiscalía de Madrid solicita 25 años y nueve meses de prisión para un joven que asesinó en junio de 2022 de 42 puñaladas a una chica de tan solo 19 años diez meses después de que esta rompiera su relación sentimental que se prolongó algo más de dos años.

El representante del Ministerio Público le imputa un delito de asesinato y otro de maltrato en el ámbito familiar. El juicio se celebrará el próximo lunes en la Audiencia Provincial de Madrid.

El escrito de acusación sostiene que R. M. O y su excompañera sentimental C. T. R. C. mantuvieron una relación sin llegar a convivir juntos desde abril de 2019 hasta septiembre de 2021 cuando finalizó "tras varias idas y venidas".

Durante ese tiempo, la víctima residió junto a sus padres y a un hermano menor en una vivienda de Parla. El 24 de octubre de 2020, cuando se encontraba en compañía de su entonces pareja en la casa de una amiga de la víctima, ambos iniciaron una discusión en el baño motivada porque el acusado quería mantener relaciones sexuales.

Ella se negó, motivo por el cual le propinó un golpe en la cara. La mujer, no obstante, no fue asistida médicamente por hechos ni formulo denuncia.

No aceptó la ruptura

Pese a que la pareja dejó de tener contacto a partir de septiembre de 2021, el acusado nunca llegó a aceptar la ruptura de la relación, "llegando a merodear cerca del domicilio de C. T. R. C. y a mirar las publicaciones en redes sociales de la víctima y su nuevo novio".

Lo hacía, según la Fiscalía, "como venganza hacia ella por contar a sus amigos comunes los problemas que habían tenido durante la relación sentimental". Así, el 30 de junio de 2022, tras cerciorarse de que su expareja paseaba sola al perro de la familia por un parque cercano a su domicilio, decidió esperarla allí mismo.

Nada más verla, la atacó de manera "súbita" con la intención de causarle la muerte, "o a sabiendas de que este resultado podía producirse", y le agarró con un brazo por el cuello dándole ella la espalda mientras con el otro brazo le propinó dos puñaladas en el cuello y en el pecho

Como consecuencia de estos hechos la mujer cayó al suelo, y el acusado "con intención de aumentar el sufrimiento", siguió asestándole puñaladas hasta que en un momento logró zafarse de su agresor e intentó introducirse en la parte trasera de un vehículo que había estacionado a escasos metros del lugar.

Sin embargo, R. M.O. le alcanzó nuevamente y continuó con la agresión hasta que C. T. R. C. cayó al suelo desvanecida después de haber recibido 42 puñaladas.

La víctima fue auxiliada en ese momento por otras personas que se encontraban en el lugar, momento en que el acusado emprendió la huida hasta que fue alcanzado por agentes de Policía Nacional de Parla.