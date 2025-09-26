Paula Púa, Pilar de Francisco y otras cómicas llevan 'Risas Solidarias' a la Gran Vía por la investigación del cáncer de mama

Un grupo de cómicas ha puesto en marcha Risas Solidarias, un espectáculo benéfico de monólogos cuyo objetivo es recaudar fondos para la investigación contra el cáncer de mama. El evento se celebrará el sábado 18 de octubre, de 18:30 a 20:30 horas, en el Teatro Escondido (calle de las tres cruces 12), ubicado en la Gran Vía de Madrid. La recaudación íntegra se destinará a la Fundación CRIS contra el cáncer y las entradas cuestan 16 euros.

El cartel incluye a Paula Púa, Pilar de Francisco, Eva Cabezas, Vanesa Valero, Belén Caccia, Lore Navarro, Irene Ramírez, Sandra U y Sara Drama, entre otras artistas invitadas. Con la compra de cada entrada, el público accede a un espectáculo de comedia y colabora directamente en la financiación de proyectos de investigación oncológica.

Apoyo a la investigación para mejorar la supervivencia

Desde CRIS contra el cáncer destacan la necesidad de impulsar nuevas estrategias para aumentar la tasa de supervivencia, actualmente situada en torno al 80%, especialmente en los casos de tumores de peor pronóstico, como el Her2+ y el Triple Negativo. La organización financia líneas de investigación centradas en avanzar hacia tratamientos más eficaces y personalizados.

El contexto europeo exige más equidad

El contexto europeo refuerza la urgencia de este tipo de iniciativas. Un informe de Economist Impact y Daiichi Sankyo advierte que, aunque la supervivencia ha aumentado, persisten desigualdades en el acceso a la atención sanitaria por razones geográficas, socioeconómicas o de edad. El estudio, basado en entrevistas a expertos de cinco países, propone una hoja de ruta para incorporar el enfoque centrado en la mujer a los sistemas de salud.

En la víspera del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, Risas Solidarias se presenta como una propuesta cultural que combina ocio, conciencia social y apoyo directo a la investigación médica, en una lucha que sigue siendo colectiva.