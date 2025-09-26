Un millar de personas velarán por la seguridad en el Metropolitano durante el derbi

El Atlético de Madrid ha completado uno de los inicios de temporada más dubitativos de la era Simeone. Con tan solo nueve puntos de los dieciocho disputados, Julián Álvarez, Antoine Griezmann, Koke y compañía se encuentran muy alejados del pleno de victorias que su eterno rival, el Real Madrid, ha cosechado en este arranque de Xabi Alonso a los mandos de la nave.

Sin embargo, un derbi es un derbi, y en este tipo de partidos las fuerzas tienden a igualarse independientemente del contexto que rodee al choque. Además, la victoria balsámica de los colchoneros el pasado miércoles ante el Rayo Vallecano regala a los rojiblancos un golpe de autoestima que los del Cholo necesitaban como agua de mayo.

Así pues, este sábado (16:15 h) ambos conjuntos se citan en el Riyadh Air Metropolitano para un partido que promete, como siempre, sorpresas, emoción y buen fútbol.

Declarado de Alto Riesgo

El estadio lucirá sus mejores galas, llenándose hasta la bandera. Asimismo, se espera la presencia de unos 550 aficionados merengues. Es por ello que la Comisión Antiviolencia ha decidido declarar el duelo de este sábado 27 de septiembre de Alto Riesgo.

Debido a esta circunstancia excepcional, la Delegación de Gobierno en Madrid activará un dispositivo de seguridad compuesto por casi un millar de integrantes, que se encargarán de vigilar las zonas aledañas al estadio para prevenir incidentes. Participarán agentes de la Policía Nacional — procedentes de la Unidad de Intervención Policial, la Unidad Especial de Caballería, la Brigada Provincial de Información y la Brigada Móvil—; de la Guardia Civil de Tráfico, para coordinar los accesos por carretera al estadio; de la Policía Municipal de Madrid; componentes de SAMUR-Protección Civil; del Cuerpo de Bomberos; miembros de Cruz Roja, y vigilantes y auxiliares de seguridad del propio club de fútbol que juega como local. En el servicio de Metro también se reforzará la presencia de vigilantes.

Con el fin de facilitar el trabajo a los agentes, la Delegación de Gobierno recomienda a todos los asistentes al estadio que acudan con antelación para pasar los controles de seguridad establecidos.