MÚSICA
Miguel Poveda homenajeará a Vicente Aleixandre con un concierto en Velintonia
El cantaor flamenco protagonizará el primer acto en la futura Casa de la Poesía el próximo 1 de octubre
La emblemática casa de Vicente Aleixandre volverá a resonar con arte y poesía. La Comunidad de Madrid ha programado para el próximo 1 de octubre un concierto especial del reconocido cantaor Miguel Poveda en Velintonia, la histórica residencia del Premio Nobel de Literatura, como parte del homenaje al ilustre poeta de la Generación del 27. El evento, titulado Por fin en Velintonia, marca el inicio de la programación cultural en este espacio que próximamente se convertirá en la Casa de la Poesía. La iniciativa fue presentada este viernes por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, quien destacó el valor simbólico de este primer acto tras la adquisición de la propiedad por parte del Gobierno regional.
"El recital de Poveda es un paseo emocional por los versos que alumbraron a la Generación del 27 y a otros creadores artísticos, un canto a la memoria cultural de este lugar", explicó De Paco durante la presentación del evento. El espectáculo contará con la participación del guitarrista Jesús Guerrero, quien acompañará al cantaor andaluz, además de una intervención artística a cargo de EduArtGranada. La propuesta promete ser un encuentro único entre el flamenco y la poesía en el mismo escenario donde décadas atrás se gestaron algunas de las obras más importantes de la literatura española contemporánea.
Un espacio con historia literaria
Velintonia no es solo una casa, sino un símbolo de la cultura española del siglo XX. Vicente Aleixandre se instaló en esta vivienda unifamiliar, situada en el número 3 de la antigua calle de la Wellingtonia —que hoy lleva su nombre—, en 1927, cuando acababa de ser construida. Durante décadas, estas paredes fueron testigo de memorables reuniones y tertulias donde se congregaron los más destacados poetas, escritores, artistas e intelectuales de la época. El espacio alcanzó su máximo reconocimiento internacional cuando Aleixandre recibió el Premio Nobel de Literatura en 1977, consolidando a Velintonia como un referente cultural de primer orden.
Tras la muerte del poeta, la casa permaneció deshabitada hasta que la Comunidad de Madrid la adquirió en subasta pública el pasado abril por 3,1 millones de euros. El Ejecutivo autonómico tiene previsto restaurar completamente el inmueble para convertirlo en la Casa de la Poesía, que incluirá también la Casa Museo del escritor. La apertura oficial está programada para 2027, una fecha simbólica que coincidirá con el centenario de la Generación del 27 y el 50 aniversario de la concesión del Premio Nobel a Aleixandre.
Más actividades
Las entradas para el concierto de Miguel Poveda ya están disponibles para el público general a través de la página web de los Teatros del Canal, donde también se puede consultar información detallada sobre horarios y accesos al evento. La Comunidad de Madrid ha anunciado que próximamente se darán a conocer más actividades culturales programadas para este emblemático espacio, todas ellas orientadas a recuperar y poner en valor el legado poético de Vicente Aleixandre y la riqueza cultural que representa Velintonia.
Este concierto supone así el primer paso en la recuperación de un espacio que durante décadas fue el corazón de la vida literaria madrileña y que ahora renace para continuar siendo un punto de encuentro entre la poesía, la música y las artes.
