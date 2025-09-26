Metro agota en menos de un día un reloj con los colores de sus líneas para marcar la hora

Metro de Madrid ha agotado en sólo diez horas un reloj exclusivo, del que se han fabricado 50 unidades y que cuesta 395 euros, que marca las horas en la esfera con una franja del color de cada una de las doce líneas del suburbano.

Del reloj de alta gama modelo Berbier, fabricado en acero inoxidable y cristal de zafiro, se han realizado 50 unidades numeradas que se pusieron a la venta este jueves por la mañana en la nueva tienda de la estación de Ópera, y a las diez horas se agotaron.

Con un precio de 395 euros, el diseño del reloj incorpora el logo de Metro y los colores de las doce líneas para marcar las horas en la esfera.

Junto a este modelo exclusivo, Metro de Madrid ha lanzado otro reloj con diseño similar, pero con correas de silicona intercambiables en cuatro colores (negro, azul, rojo y amarillo), disponible por 120 euros.

Este segundo modelo sigue a la venta solo en la tienda de Ópera.

La tienda corporativa de Metro, que comenzó su andadura en 2012, ha ofrecido desde entonces una amplia gama de productos: libros, artículos para el hogar, juguetes, accesorios para mascotas y hasta elementos originales de estaciones, como la señalética de Santiago Bernabéu, que se agotó en solo media hora.

Entre los productos más exitosos destacan las zapatillas deportivas diseñadas por Tito Customs con motivo del 105 aniversario de la compañía, con más de 1.200 pares vendidos, y el jersey navideño, que ha batido récords con más de 3.000 unidades vendidas en cada una de sus dos ediciones.