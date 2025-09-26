FIN DE SEMANA PARA TODOS LOS GUSTOS
Los mejores planes para el finde: música, cerveza.. e incluso ciencia para todos los públicos y gustos
Un campeonato de patatas bravas acompañadas por la mejor cerveza, música para todos los gustos, monólogos para que te mueras de la risa... Este finde promete entretenimiento asegurado
EPE
¿Has pensado ya que vas a hacer este fin de semana? Si aún no tienes plan, hay muchas cosas que puedes hacer durante estos días en Madrid para todos los gustos, públicos y bolsillos. Toma buena nota.
. Mahou Bravas Fest
Empezamos con lo que a todos nos gusta: comer. Una cita obligada. Durante todo el fin de semana se celebrará el Mahou Bravas Fest Madrid en el Museo del Ferrocarril. Ocho restaurantes competirán por ofrecer su versión de las patatas bravas más sabrosas, cada una maridada con una cerveza Mahou diferente. Además habrá música en directo, DJ y actividades para todas las edades
. Festival Madrid Salvaje
Si lo tuyo es la música urbana, el viernes y el sábado vuelve el Madrid Salvaje, este año en Torrejón de Ardoz con un cartel que incluye a los artistas más potentes de rap y trap nacional: Kidd Keo, Al Safir, Hard GZ, Metrika o Soto Asa, entre otros.
. Noche Europea de los Investigadores
Para los más curiosos, el viernes y sábado por la noche, Madrid se convierte en un laboratorio abierto gracias a la Noche Europea de los Investigadores. Habrá un montón de actividades gratuitas, como acampar en el Museo de Ciencias Naturales, diversos talleres interactivos, escape rooms científicos, experimentos en vivo y mucho más, todo completamente gratuito
. Gaza a través de sus ojos en las Noches del Thyssen
Para los más solidarios, el sábado entre las 9 y las 11 de la noche, podrás ver gratis en el Thyssen la exposición ‘Gaza a través de sus ojos’, que cuenta con veintisiete fotografías tomadas por fotoperiodistas que, desde octubre de 2023, documentan la vida en la franja bajo el asedio. Y si no puedes ir este fin de semana, no te preocupes, estará en el museo hasta el próximo 19 de octubre
. Concurso de monólogos en Leganés
Si te apetece asegurarte unas risas, el sábado 27 a las 7 tienes en Leganés la final de El Monstruo de la Comedia, el concurso nacional de monólogos de humor. En ella, tres cómicos se baten para llevarse el título de mejor monologuista, y si buscas un plan gratuito, este es el tuyo
. Centros deportivos municipales gratis
Para los más deportistas, los centros deportivos municipales de Madrid serán completamente gratuitos durante el sábado con motivo de la Semana Europea del Deporte. Piscinas, gimnasios, pistas de tenis… una oportunidad perfecta para entrenar sin gastar un euro, o simplemente probar alguna actividad nueva.
. DroneArt Show en el Hipódromo de la Zarzuela
Imagina una noche donde música clásica en directo se fusiona con la tecnología de 500 drones iluminados que dibujan formas en el cielo, todo acompañado por miles de velas alrededor del escenario.
Pues se llama DroneArt Show y podrás disfrutar de este espectáculo el sábado en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid.
. Indyspensable 2025
Como todos los años desde 2004, el festival de música indie Indyspensable regresa al distrito de Villaverde, concretamente al Auditorio Municipal el Espinillo los días 26 y 27 de septiembre. El programa incluye dos jornadas y entrada libre a todas las actuaciones, contando con la presencia de grupos y artistas como Vicente Calderón, Error 97, Karavana, Cariño, Cometa, Belako, Tulsa y Carlangas.
