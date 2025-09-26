Madrid contratará a más de mil desempleados antes de diciembre: así puedes conseguir un puesto laboral

Según datos de agosto de 2025, la Comunidad de Madrid alcanzó en agosto los 280.090 desempleados. Pese a que se trata de la cifra más baja en la región en este mismo periodo del año desde 2008, lo cierto es que el paro sigue siendo un motivo de preocupación para los madrileños, con dificultades en muchos casos para acceder al mercado laboral.

Esta preocupación es compartida por las administraciones, que buscan fórmulas para fomentar la formación y empleabilidad de sus vecinos. En este caso, este miércoles pasado el Consejo de Gobierno aprobó una subvención destinada a la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, que tramitará contrataciones e impartirá formación en sus dependencias.

Cerca de un millar de contrataciones a través del convenio

A través de este acuerdo, para el cual la Comunidad de Madrid destinará unos 19,3 millones de euros, se llevará a cabo la contratación de casi mil personas en situación de desempleo. Estos adquirirán un contrato de práctica laboral durante ocho meses y también recibirán una formación impartida por la Agencia para el Empleo. Al finalizar, también se les proporcionará orientación laboral para buscar trabajo o impulsar una iniciativa emprendedora.

La inversión del Gobierno autonómico incluye salarios, cotizaciones a la Seguridad Social y costes de las formaciones. Los contratos, de ocho meses de duración, se firmarán antes del 1 de diciembre del presente año a través de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.

El acuerdo se enmarca dentro de la Estrategia Madrid para el Empleo 2025/27 de cooperación entre entidades locales en busca de oportunidades laborales para los madrileños. Para más detalles sobre el proceso, no dudes en consultar la web de la Agencia para el Empleo del Consistorio madrileño.