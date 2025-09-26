Madrid, la ciudad donde más puedes ahorrar eligiendo bien tu supermercado: estos son los más baratos, según la OCU

La compra es una de las peores pesadillas de los madrileños. Hoy en día, llenar el frigorífico supone toda una sangría para nuestra cuenta bancaria que no todo el mundo puede sacar adelante sin pasar apuros a final de mes. La eterna inflación que asola el país desde hace años ha convertido los supermercados en auténticos pasajes del terror para sus clientes.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado esta semana su informe anual sobre estas grandes cadenas, volviendo a constatar un año más que elegir bien nuestro supermercado es fundamental para ahorrar una buena cantidad de dinero todos los años. A nivel nacional, el estudio prueba que el ahorro medio puede llegar a ser de hasta 1.132 euros, es decir, hasta un 18% del gasto anual de los españoles, que se sitúa en 6.259 euros.

Dentro del panorama nacional, hay regiones donde esta capacidad de ahorro es más grande que en otras. En algunos lugares, la diferencia entre escoger un supermercado u otro se queda apenas en 242 euros de ahorro al año, como es el caso de Roquetas de Mar. Por el contrario, en regiones como la Comunidad de Madrid encontramos municipios donde esta capacidad oscila entre los 3.900 y 4.300 euros al año.

Cuatro municipios de la Comunidad de Madrid, entre las localidades con mayor capacidad de ahorro

Según el estudio de la OCU, las cuatro ciudades con la mayor diferencia de precios entre los supermercados más caros y más baratos del lugar son Madrid capital, que lidera el ranking con un ahorro potencial al elegir establecimiento de hasta 4.270 euros; Alcobendas y Majadahonda, con ahorros de 3.959 y 3.960 euros respectivamente; y Pozuelo de Alarcón, que cierra el podio con un ahorro potencial de 3.714.

La OCU destaca a Alcampo como el supermercado más barato del país, así como otras grandes cadenas como Lidl o Aldi. Supeco, una marca más pequeña, también se coloca como una de las más económicas en la capital. Por contra, las tiendas más caras de toda la región son las del grupo Sánchez Romero, con presencia en las zonas más pudientes de la ciudad, como la calle Goya o el Paseo de la Castellana.