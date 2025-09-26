Madrid celebra la Semana Europea del Deporte: acceso gratis a todos los centros deportivos municipales

Madrid se suma a la lista de ciudades que celebra la Semana Europea del Deporte. Todos los países que forman parte de la Unión Europea conmemoran esta celebración, promovida por la Comisión Europea bajo el lema #BeActive. El principal propósito de esta iniciativa es poner fin a una vida sedentaria y fomentar estilos de vida saludables, basados en una buena alimentación y la práctica deportiva. Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid a través del Área Delegada de Deporte y los distintos distritos, se suma otro año más a esta campaña. Es por ello que ofrecerá acceso gratuito a las actividades deportivas en los Centros Deportivos Municipales de gestión directa el sábado 27 de septiembre.

La iniciativa dio comienzo este lunes y se extenderá hasta el domingo 28 de septiembre. Durante estos días, los madrileños podrán disfrutar de una amplia oferta de actividades deportivas dirigidas a todos los rangos de edad, con la premisa de fomentar la práctica del deporte e incitar a llevar un estilo de vida activo.

Este evento anual se celebra de forma simultánea en diferentes ciudades de Europa, destacando la importancia del deporte en la vida diaria. Las actividades infantiles, dirigidas a los más pequeños, serán dinámicas y lúdicas, facilitando la iniciación en varios deportes. En el caso de los adultos, podrán participar activamente o asistir como espectadores, en función del tipo de actividad y las necesidades de cada uno de ellos.

¿Qué deportes puedo practicar?

Durante ese día, se podrá disfrutar gratuitamente de los siguientes servicios: uso libre de instalaciones como piscinas cubiertas, salas multitrabajo, pistas de atletismo, circuito BMX, cubo gym, rocódromo, deportes urbanos y patinaje; actividades dirigidas abiertas; y reservas de espacios deportivos para alquiler.

Estos servicios estarán disponibles según el límite de aforo establecido, y las reservas podrán hacerse tanto en línea como directamente en las taquillas de los centros.

Quedan excluidos de esta promoción los servicios de barcas de recreo y sauna, los alquileres para partidos oficiales, así como aquellos alquileres que hayan sido gestionados antes del inicio de la campaña.