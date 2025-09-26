Madrid hoy: Ayuso cierra ronda de contactos con la oposición, foco de gripe aviar en Alcobendas y victoria judicial del Real Madrid

Le saludamos cordialmente en esta jornada de viernes. Según la previsión meteorológica, mañana, sábado 27 de septiembre, se espera en la Comunidad de Madrid una temperatura máxima de 25 °C y una mínima de 12 °C, con cielos mayormente despejados y algunas nubes altas en el transcurso del día. A continuación, le ofrecemos un resumen de las noticias más destacadas de hoy en la Comunidad de Madrid.

Ayuso cierra ronda de contactos sin acuerdos con la oposición

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha concluido la ronda de reuniones con los grupos parlamentarios sin lograr acuerdos relevantes. Aunque el objetivo era explorar posibles consensos en torno a los presupuestos y otras iniciativas legislativas, el Gobierno regional ha constatado la falta de avances con la oposición. Lea la información completa

La Comunidad de Madrid responde a Turull por sus críticas fiscales

El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha rechazado las declaraciones del secretario general de Junts, Jordi Turull, que acusó a Madrid de “subvencionarse” con dinero de los catalanes. Sanz calificó sus palabras de “insultantes e inadecuadas” y recordó que Cataluña tiene el doble de deuda pública que Madrid. Lea la información completa

Alcobendas detecta un foco de gripe aviar y lanza un mensaje de tranquilidad

El Ayuntamiento de Alcobendas ha confirmado la detección de un foco de gripe aviar en una instalación municipal. Las autoridades han activado los protocolos sanitarios y aseguran que la situación está bajo control. No se han registrado casos clínicos relacionados hasta el momento. Lea la información completa

El Real Madrid celebra la decisión de la UE sobre la venta de su antigua Ciudad Deportiva

El Tribunal General de la Unión Europea ha anulado la sanción impuesta al Real Madrid por supuesta ayuda de Estado en la operación de su antigua Ciudad Deportiva. El fallo exonera al club de devolver 18,4 millones de euros, al no haberse demostrado que existiera ventaja económica indebida. Lea la información completa

Madrid ofrece teatro, danza, exposiciones y ocio familiar este fin de semana

La agenda cultural de Madrid para el fin de semana incluye propuestas de teatro contemporáneo, espectáculos de danza, exposiciones fotográficas y actividades para niños. Una programación diversa que se distribuye por centros culturales, teatros y museos de toda la región. Lea la información completa

