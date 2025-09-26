Hospitalizado un hombre con pronóstico grave tras una explosión en su casa en Embajadores

Un hombre ha sido traslado al hospital con pronóstico grave tras una explosión en su domicilio, situado en la calle Salitre del madrileño barrio de Embajadores, ha informado esta madrugada el 112 de la Comunidad de Madrid.

Al lugar del suceso han acudido Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, quienes han realizado labores de prevención, mientras que efectivos del Servicio de Urgencia Médica (Summa112) han sido los encargados de trasladar al afectado con pronóstico grave, ha detallado el 112 en la red social X.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación del suceso.