SUCESO EN MADRID
Herido grave un hombre de 30 años al chocar su patinete contra un bordillo en Usera
El joven sufre traumatismo craneoencefálico y facial, además de bajo nivel de consciencia
Un hombre de 30 años ha resultado herido de gravedad este jueves por la noche tras sufrir un accidente con su patinete en el barrio madrileño de Usera, según ha informado Emergencias Madrid.
El suceso ha tenido lugar en torno a las 22.00 horas de la noche, a la altura del número 27 de la Avenida de Córdoba, cuando el patinete que conducía el varón ha impactado contra un bordillo.
Como consecuencia del golpe, el hombre sufre traumatismo craneoencefálico y facial, además de presentar un bajo nivel de consciencia. Tras ello, el afectado --que ha sido atendido por el Samur-Protección Civil-- ha sido intubado y trasladado en estado grave al Hospital Universitario 12 de Octubre.
La Policía Municipal de Madrid ha abierto diligencias y ha tomado declaración a testigos del accidente. Según las primeras pesquisas, no hay indicios de que otros vehículos se vieran implicados en el suceso.
