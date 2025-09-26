Golpe policial a una red que distribuía cocaína y 'tusi' en Madrid con coches procedentes de Italia

La Policía Nacional ha detenido a seis personas, cuatro de ellas ya en prisión provisional, en una operación contra un grupo criminal que introducía cocaína, tusi y otras drogas en Madrid utilizando vehículos con matrícula italiana.

La investigación se ha saldado con la detención de cuatro hombres y dos mujeres, acusados de pertenencia a grupo criminal, delitos contra la salud pública y tenencia ilícita de armas. Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, tras pasar a disposición judicial, cuatro de los arrestados ingresaron en prisión provisional.

En los registros domiciliarios, los agentes incautaron más de 10.000 euros en efectivo, 600 gramos de cocaína, 3 gramos de tusi (mezcla de cocaína, MDMA y ketamina), 76 gramos de hachís, más de 200 gramos de marihuana y 400 gramos de metanfetamina. Además, se intervinieron diez teléfonos móviles, dos armas simuladas, una pistola semiautomática, una pistola de aire comprimido, dos cañones de escopeta y piezas metálicas para elaborar pastillas.

Investigación iniciada en Vallecas

La operación comenzó en mayo, cuando una patrulla de seguridad ciudadana en el distrito de Villa de Vallecas dio el alto a un coche con matrícula italiana que circulaba a baja velocidad. En la guantera del vehículo se hallaron más de dos kilos de cocaína. Las pesquisas posteriores revelaron que la organización utilizaba un vehículo "lanzadera" para distribuir droga en distintos puntos de Madrid.

En septiembre, fueron detenidos tres individuos que viajaban en un turismo de alquiler con matrícula española, denunciado como sustraído. En su interior se encontraron un arma de fuego municionada y diversas drogas —tusi, cocaína y metanfetamina— ocultas bajo el asiento del copiloto.