El Gobierno de Ayuso se reúne con Más Madrid para hablar del "caos" en el transporte madrileño con Óscar Puente de protagonista

El portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, considera que Más Madrid está denunciando una situación de "caos" en la movilidad de la región porque "necesitan darle una coartada" al ministro de Transportes, Óscar Puente, quien "tiene un incendio un día sí y otro también" en las redes de Cercanías y Larga Distancia.

Este es uno de los últimos tuits de Óscar Puente sobre el transporte en Madrid. Es de las 9.15 horas de este mismo día 26 de septiembre. Ha publicado decenas como este desde hace varisa semanas.

Así se ha pronunciado tras la reunión que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha mantenido este viernes con la portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Manuela Bergerot, en el marco de una ronda de encuentros con los grupos parlamentarios con motivo del inicio del período de sesiones.

Bergerot, que ha dado una rueda de prensa justo antes que García Martín, había asegurado a los medios que el Gobierno había "tomado nota de dos proposiciones" de Más Madrid: aumentar las frecuencias de los servicios extraordinarios de autobús que sustituyen al tramo en obras de la Línea 6 de Metro y facilitar una mayor y mejor información sobre las incidencias a los usuarios del transporte público.

"Sorprendentemente, ni la presidenta ni los consejeros estaban al tanto del caos en la movilidad", ha declarado Bergerot, quien ha relatado a Díaz Ayuso una situación de "colapso" derivada de la coincidencia de los cortes en Metro y varias obras de gran envergadura en la capital.

Sin embargo, luego García Martín ha aseverado que Más Madrid no ha aportado "ninguna solución" y que las "proposiciones" de las que hablado Bergerot son realmente lo que el Gobierno "está haciendo" para responder al corte del arco noreste de la Línea 6 (Moncloa-Legazpi).

Ha dicho, en este sentido, que ya se han reforzado distintas líneas de Metro con hasta un 15 % más de frecuencia en horas punta y que el servicio de autobús sustitutivo cuenta con más de 60 vehículos y tiempos de espera que nunca superan los cinco minutos.

Igualmente ha defendido que Metro ha informado "de forma suficiente y adecuada" de los trabajos.

"Más Madrid lo único que trae es una realidad que es una perogrullada: que estamos haciendo obras", ha zanjado el portavoz, quien ha subrayado que el transporte público va a mejorar por los trabajos emprendidos por la Comunidad y no "por las inversiones que está realizando el Gobierno central".