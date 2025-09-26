FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
La Comunidad exige a Turull que "se meta en sus cosas" y respete la autonomía fiscal de otras comunidades
El secretario general de Junts ha acusado a la Junta de Andalucía de promover deducciones fiscales para el gimnasio y gastos veterinarios "con el dinero de los catalanes"
Europa Press
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha exigido este viernes al secretario general de Junts, Jordi Turull, que "se meta en sus cosas" y le ha pedido respeto por la autonomía del resto de comunidades autónomas. Lo ha trasladado en su comparecencia tras la reunión con los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid, después de que Turull haya acusado a la Junta de Andalucía de promover deducciones fiscales a sus ciudadanos, como la cuota del gimnasio y los gastos veterinarios de las mascotas, "con el dinero de los catalanes".
García Martín ha tildado de "curioso" que critiquen la política fiscal de otra comunidad autónoma los partidos independentistas que han gobernado Cataluña durante mucho tiempo convirtiéndola en "un infierno fiscal", además de utilizar "los recursos de todos los españoles para financiar su fiesta soberanista y para malversar dinero público".
En esta línea, ha subrayado que cada región tiene la autonomía que le otorga la Constitución y el propio Estatuto de Autonomía. "Me parece muy curioso que un partido que pide la independencia para su región, lo que quiera es limitar cualquier tipo de autonomía para el resto de regiones", ha insistido.
Por ello, ha pedido a Junts que "deje en paz" a las demás comunidades autónomas y que "devuelva lo que malversaron y utilizaron de manera espuria para ese golpe de Estado" en Cataluña.
- Casa Longinos: el restaurante con cola para el menú en el que los actores de Hollywood comían vestidos de romanos
- Emoción con el reconocimiento al Dúo Dinámico y frialdad con el de Marisa Paredes en los Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid
- Estamos abandonados, nadie nos ampara': los vigilantes de seguridad de Barajas acusan a la empresa y a las autoridades de vulnerar su derecho a huelga
- Este pueblo de la provincia de Toledo busca vecinos y vende casas por 20.000 euros: está a una hora de Madrid
- The Lemonheads en Madrid: el eterno naufragio de Evan Dando, la criatura más bella del 'indie
- El archivo de Madrid que guarda tus fotografías para que no desaparezcan: 'Algunas las ceden los propios vecinos
- La Policía Nacional asesta un golpe al grupo radical supremacista Suburbios Firm y detiene a 13 integrantes de su cúpula
- Ayuso considera 'suicida' la política de Sánchez para Palestina: 'Pretendiendo aislar a Israel quien se queda sola es España