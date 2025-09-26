LA 'PLAYLIST' DE EPE
Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana
Cada viernes, los dos miembros de la sección de cultura de este periódico, con sus diferentes filias y fobias musicales, proponemos tres temas por cabeza para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Solo hay que darle al play
Las 3 de Pedro del Corral
'El parque', de María Rodés y La Bien Querida
La única manera que María Rodés y La Bien Querida han encontrado para reivindicar a las tan estigmatizadas amantes ha sido esta: una canción luminosa donde levantan la voz por sus deseos, dudas y dolores. Lo hacen bailando, buscando una conexión efímera entre lo íntimo y lo cotidiano. Una suma que, cada una en su estilo, bien definidos, las ha vuelto magnéticas. ¿Justicia poética? En todos los sentidos.
'Bienestares malestares', de Chica Sobresalto
Chica Sobresalto tiene la palabra. Y, como siempre, cada vez que coge el micrófono, es para hacerte reflexionar. En esta ocasión, en otra nueva canción valerosa y profunda, marca de la casa, habla de contradicciones humanas y desgarros luminosos. Ahora bien, siempre con la dosis justa de esperanza para no sucumbir. Un diálogo interno que, en cada álbum, poco a poco, ha puesto de relieve su particular forma de ver el mundo. Suena interesante.
'Moonlight', de Léon
El universo soul de Lotta Lindgren está fuertemente influenciado por Amy Winehouse, Janis Joplin y Stevie Wonder. Por lo que, entre tanta estima, al menos, ya se verá, sale bastante bien parada. Su particular voz, grave y rasgada, es el hilo conductor de un cancionero que ha ido ganando puntos con el paso del tiempo. Desde Suecia, poco a poco, ha ido asentando una propuesta que roza el éxtasis en Moonlight. Una delicia retro-pop.
Las 3 de Jacobo de Arce
'I Wish I Din't Waste Your Time', de Thundercat
El que suscribe se perdió la semana pasada ese nuevo y esotérico festival madrileño bautizado como Pulse of Gaia y con él, además de a Gorillaz, a este músico extraordinario que ha dado con una fórmula perfecta en su mezcla de soul, jazz, psicodelia y hasta un poco de yacht rock. Esta I Wish I Din't Waste Your Time, la primera canción propiamente dicha que publica en dos años, viene engalanada con unos elegantes sintetizadores y una atmósfera ensoñadora que solo nos dejan con ganas de más.
'Thank You For The Day', de Emma-Jean Thackray
Más de la misma veta: la multinstrumentista británica Emma-Jean Thackray sufrió una pérdida terrible y decidió que la mejor forma de afrontar el duelo era trasladarlo a una música llena de ritmo, color y hasta humor en la que ella es la responsable de prácticamente todos los sonidos. Esta es la canción que cierra el resultado, un segundo álbum al que ha titulado Weirdo y que estará tocando en directo en breve (7 de octubre) en Madrid, en el marco del festival Villanos del Jazz.
'Moonraker' (Disco -End Title), de Shirley Bassey
Una joya rescatada del baúl que podría ser un poco también acicate para un fin de semana bailón y divertido: esta versión disco de Moonraker, el que Shirley Bassey cantó como tema principal de la película de James Bond del mismo título. Un 007 menor (la que toda la vida hemos identificado como "la del espacio") pero que en lo musical mantuvo el nivel tan alto como siempre.
