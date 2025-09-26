Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

Más de la misma veta: la multinstrumentista británica Emma-Jean Thackray sufrió una pérdida terrible y decidió que la mejor forma de afrontar el duelo era trasladarlo a una música llena de ritmo, color y hasta humor en la que ella es la responsable de prácticamente todos los sonidos. Esta es la canción que cierra el resultado, un segundo álbum al que ha titulado Weirdo y que estará tocando en directo en breve (7 de octubre) en Madrid, en el marco del festival Villanos del Jazz.