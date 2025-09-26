Amnistía Internacional organiza este sábado en Madrid un concierto gratuito por Gaza y Afganistán: "Rompemos el silencio"

La situación en Gaza ocupa el centro del debate nacional e internacional. En España, la polémica está servida a causa del envío del buque de Acción Marítima (BAM) Furor P-46 desde Cartagena para escoltar y proteger a la Global Sumud Flotilla, que se dirige a la franja en misión humanitaria. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tachó este jueves de "suicida" la posición del Gobierno central en lo que refiere al conflicto en Oriente Próximo.

Ayuso consideró que "aislar Israel" podría dejar a España en soledad diplomática, y denunció que "ofender a los judíos en nombre de todos los españoles" es una "canallada". Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió el envío de la embarcación, remarcando que proveerá salvaguarda a los integrantes de la flotilla "en caso de que haya alguna dificultad". Además, este mismo miércoles el socialista volvió a subrayar la importancia de que Palestina obtenga "plenos derechos en la comunidad internacional".

En medio de toda esta vorágine política, enmarcada en un contexto de recrudecimiento del drama humanitario en Gaza tras la ofensiva terrestre lanzada por el ejército israelí, artistas y vecinos de Madrid alzarán la voz este viernes contra el genocidio ejercido por Israel sobre la población palestina.

Rozalén liderará el concierto en la Plaza de Juan Goytisolo

Este viernes a las 19 horas de la tarde, en la Plaza de Juan Goytisolo, se llevará a cabo un acto público de solidaridad y denuncia por el pueblo gazatí y afgano. En Afganistán, el régimen talibán lleva ya cuatro años cercenando los derechos humanos de la población; especialmente de las mujeres, que sufren en su propia tierra un auténtico apartheid de género desde que los islamistas tomaron el poder, tal y como denuncia Amnistía Internacional, organizadora del evento en Madrid.

El evento musical, encabezado por Rozalén, pretende poner el foco en la crisis de derechos humanos que sufren tanto Palestina como Afganistán. Los asistentes podrán disfrutar de un concierto coral dirigido por Miguel del Castillo García-Pablos, con participación de los coros Al Alba, Trovada, Vallekanta, Voces Bravas, La Horizontal, Sowabona, Cristóbal de Morales, Carpe Diem, de Lenguas y de la Asociación de la Prensa de Madrid. Piezas de gran carga simbólica como No puedo abrir la boca, de la escritora afgana Nadia Anjuma, asesinada en 2023, también serán interpretadas durante la tarde.

Además, la periodista afgana Khadija Amín, la activista hispano palestina María Faidi y el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán. Si bien el acto tiene un importante componente musical, uno de sus principales objetivos es brindar un espacio a testimonios directos que transmitan la dura realidad diaria de la población civil en estos territorios, en un llamamiento a la solidaridad internacional y a la defensa de la dignidad de estos pueblos sometidos al terror.