Alcobendas lanza “un mensaje de tranquilidad” tras el foco de gripe aviar en la ciudad

El Ayuntamiento de Alcobendas ha lanzado “un mensaje de tranquilidad” para los vecinos tras haber confirmado la Comunidad de Madrid un foco de gripe aviar con dos ocas contagiadas, ante lo que el Consistorio subraya que “la posibilidad de contagio a personas es muy baja”.

También han solicitado a los vecinos que sigan una serie de medidas preventivas, como evitar acercarse a las aves a menos de un metro de distancia, no tocar aves muertas o que parezcan enfermas y, si encuentran un ave muerta, que avisen a la Policía local.

En un comunicado que han emitido también instan a los vecinos a lavar y desinfectar bien las manos después de estar en zonas verdes o de contacto con superficies donde haya presencia de aves, y no alimentar a las aves silvestres.

Por otro lado, llaman a los ciudadanos con perros a que eviten que sus canes se acerquen a aves.

Además, la alcaldesa, Rocío García Alcántara, ha emitido un bando con estos consejos y abunda que estas medidas tienen como objeto proteger la salud pública y animal y evitar la propagación de la enfermedad, para lo que “la colaboración ciudadana es imprescindible”.

Este es el texto íntegro del bando:

"El Ayuntamiento de Alcobendas informa a todos los vecinos que la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior ha notificado que se ha detectado en nuestro municipio la presencia de dos aves silvestres con resultado positivo en Gripe Aviar (Influenza Aviar).

Aunque el riesgo de transmisión a la población es muy bajo, resulta necesario extremar las precauciones y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias y de sanidad animal, adoptando las siguientes medidas preventivas:

1. Queda prohibida la cría de aves al aire libre. Todas las aves deberán permanecer en espacios cerrados o protegidos con malla, asegurando que la comida y el agua no sean accesibles a la fauna silvestre, de manera que se evite cualquier contacto con aves silvestres.

2. Los propietarios de aves de corral deberán reforzar las medidas de bioseguridad en gallineros y explotaciones, evitando el contacto con aves silvestres.

3. Tras el contacto con aves domésticas, sus excrementos o materiales asociados, debe realizarse una correcta higiene de manos.

4. Ante la presencia de un ave silvestre muerta o enferma, especialmente aves acuáticas migratorias, no manipularla y notificar de inmediato a las autoridades:- Servicio Municipal de Salud.- Policía Local.

5. Se excluyen aves de bajo riesgo, como cotorras, gorriones y palomas. Se recuerda a los propietarios de aves que tienen la obligación de registrar sus explotaciones no comerciales o familiares. Pueden ampliar la información en el Servicio Municipal de Salud, C/ Libertad, 6, teléfono 91 6637001 (extension 4016), o por correo electrónico: salud@alcobendas.org.

El único objetivo es facilitar la localización de las explotaciones en caso de brotes de enfermedades, como la gripe aviar, para poder actuar de manera rápida y eficaz. FINALIDAD Estas medidas tienen como objeto proteger la salud pública y animal y evitar la propagación de la enfermedad. La colaboración ciudadana es imprescindible para garantizar la seguridad de todos".